Dravecký doniesol Masarykov pohár opäť na Slovensko. Dúfa, že piaty titul Třinca nebol posledný

BRATISLAVA. Vladimír Dravecký je najúspešnejší slovenský hokejista posledných rokov, aspoň čo sa týka zisku majstrovských titulov.

Po dvoch prvenstvách v slovenskej extralige s materským klubom HC Košice (2010, 2011) pridal ďalších päť titulov v susednom Česku s tímom HC Oceláři Třinec (2019 - 2024).

Všetkých päť triumfov v Česku oslávil aj so slovenskými fanúšikmi, Masarykov pohár zakaždým vzal aj na východ Slovenska, tentoraz to bolo do tokajských viníc vo Veľkej Bare. A zlatistý mok nalial aj priamo do pohára.