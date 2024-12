VIDEO: Montreal s hanebnou prehrou, dostal 9 gólov. Pospíšilovi pomáhali z ľadu

Posledných 20 minút odohral Juraj Slafkovský v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Gól či bod mu to však neprinieslo.

NEW YORK. Zápas ako zo zlého sna. Montreal Canadiens pred vlastnými fanúšikmi obdržali deväťgólový debakel.

Kučerov zaznamenal druhý šesťbodový duel v kariére, predtým to dokázal 24. novembra 2023, okrem neho sa to podarilo Dougovi Crossmanovi (7. novembra 1992) a Braydenovi Pointovi (14. marca 2024).

Flames v domácej hale prehrali 3:8. Po druhej tretine bol stav 3:4, no "blesky" jednoznačne ovládli poslednú časť hry.

“Je príjemné vidieť tak veľa pukov v sieti, pomôže nám to na sebavedomie,” povedal pre nhl.com Rust po šiestom hetriku v kariére.

Počas jednej útočnej akcie ho do kolena trafila strela spoluhráča Anderssona. Ošetril ho lekár a ťažko sa zdvíhal z ľadu, ale napokon sa do duelu vrátil.

Capitals vyhrali desiaty zápas vonku za sebou, čím vylepšili klubový rekord. Celkovo je to siedma najdlhšia séria v histórii.

Tomáš Tatar sa nezmestil do zostavy New Jersey v zápase proti Los Angeles. Ako zdravý náhradník sa díval na to, ako Devils víťazstvom 3:1 ukončili šesťzápasovú víťaznú šnúru súpera.

Laughton hrdinom Philadelphie

Útočník Philadelphie Scott Laughton prispel štyrmi gólmi k víťazstvu Flyers nad Detroitom Red Wings 4:1.

Vyrovnal tak klubový rekord, naposledy dal štyri góly v drese “letcov” John LeClair 15. októbra 2022.

“Dva síce boli do prázdnej bránky, ale aj tie sa počítajú. Je to príjemný pocit,” povedal Laughton, ktorý sa dostal cez métu 100 gólov v kariére. Aktuálne má na konte 102.

Víťazstvo vychytal Aleksej Kolosov, ktorý vykryl 25 striel. Patrick Kane (Red Wings) odohral 1254. zápas a vyrovnal zápis Zacha Parisea na 14. mieste spomedzi rodákov z USA.