Sekol protihráča do hlavy. Útočníka Arizony suspendovali

NEW YORK. Oddelenie pre bezpečnosť hráčov Národnej hokejovej ligy suspendovalo útočníka Nicka Ritchieho na jeden zápas.

Odniesol si to jeho protihráč Kevin Shattenkirk, ktorý sa s Ritchiem dostal do sporu pri mantineli. Ritchie ho bodyčekoval, načo ho Shattenkirk odstrčil rukou. Ritchie mu odpovedal seknutím do oblasti hlavy.

Ako je vysvetlené vo videu, disciplinárna komisia NHL prihliadala na fakt, že vo faule bol jasný úmysel a že bol Ritchie už v minulosti suspendovaný a pokutovaný.