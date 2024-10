VIDEO: Plakali aj hráči. Columbus si uctil pamiatku Gaudreaua, začal bez ľavého krídla

"Je to naozaj ťažké. Bol to špeciálny moment, na ktorý nikdy nezabudnem," povedal jeden z nich, Sean Monahan.

Keď rozhodca hodil buly, puk poslal na ľavú stranu, tam, kde by v tento moment stál Gaudreau.

"Nevedel som, že to urobí. Keď sa to stalo, veľmi sa ma to dotklo. Bolo to fantastické gesto," uviedol tréner Dean Evason.

Rozlúčku niesli emotívne aj hokejisti Panthers. Špeciálne Adam Boqvist, ktorý vlani hrával za Blue Jackets.

"Keď som uvidel Meredith s deťmi a mojich bývalých spoluhráčov, bolo mi ťažko. Urobili mu nádhernú spomienku. Johnny je jedným z najlepších spoluhráčov, s akými som kedy hral. Je to náročné, ale jeho rodina je silná," hovorí.