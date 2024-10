Calgary vstoupilo do nové sezony NHL senzačně. Ve třech zápasech posbíralo tři vítězství, když vyhrálo v přestřelkách s Vancouverem a Philadelphií, načež zvítězilo také na ledě Edmontonu. Po třech duelech má šest bodů a vysoké skóre 16:9. To je i s ohledem na to, že Flames přišli o brankáře Markströma, který změnil působiště, obrovská vzpruha pro tento tým, za který hraje i česko-slovenská legie v čele s brankářem Danem Vladařem.



Prodloužit svou vítěznou sérii na začátku základní části se Calgary pokusí na svém ledě proti Chicagu. Parta kolem Connora Bedarda vstoupila do sezony hlavou porážkou v Utahu, pak ale vybojovala bod v duelu s Winnipegem a v posledním klání vyhrála na ledě Edmontonu 5:2. A to bylo velké překvapení, přestože tedy forma Oilers není na začátku sezony vůbec dobrá. Stejné to ale bylo i v minulé sezoně a nakonec se Oilers povedlo projít až do finále Stanley Cupu.



Mírným favoritem zápasu mezi Calgary a Chicagem jsou domácí Plameny. V minulé sezoně ale Calgary vyhrálo jen jeden ze tří vzájemných duelů.