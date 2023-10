Góly strieľa aj spoza bránky. Hughes vstúpil do sezóny vo veľkom štýle

Prvý strelil v 34. minúte v početnej prevahe. Nebol to však presilovkový gól, aký sa vidí často.

NEWARK. Klub New Jersey Devils vstúpil do novej sezóny NHL výhrou 4:3 nad Detroitom Red Wings. Pokračujú vo víťaznej šnúre z prípravy.

Americký forvard vnikol do útočného pásma po ľavom krídle. Obranca ho dobre tiesnil, aby nemohol rozvinúť akciu smerom do stredu útočného pásma.

Zabudol však, že pre Hughesa nie je žiadna pozícia stratená. Nakorčuľoval si až za bránkovú čiaru a prekvapil brankára Hussa strelou, ktorá sa mu odrazila od masky do bránky.

Hughesa v Newarku milujú. Potom, čo v 39. minúte skóroval druhý raz, publikum skandovalo: "MVP! MVP!"

On si to váži, ale nechce sa tým príliš nechať uniesť. "Dnes sme neodohrali náš najlepší zápas, ale výhra je výhra. Chceli sme do sezóny vstúpiť správnou nohou," povedal.