Čistý hit alebo zákernosť? Brad Marchand opäť rozdelil hokejový svet

COLUMBUS. Scéna plná kontrastov. Na jednej strane strieľa prvý gól Bostonu Bruins v zápase proti Columbusu Blue Jackets Jake DeBrusk a vyrovnáva na 1:1. Na druhej strane leží otrasený Andrew Peeke a nevstáva z ľadu. Peekeho krátko predtým zasiahol Brad Marchand. Útočník Bostonu mu pri mantineli uštedril tvrdý a kontroverzný hit. Bol čistý? Odpovede sa rôznia. Peeke narazil hlavou do mantinelu, Marchand podskočil, no zasiahol ho viac do hrude.

Podľa pravidiel sa hralo ďalej. Arbitri neprerušili hru, keďže boli pri puku "medvedi" a nie "modrokabátnici".

"Jasné, poznám pravidlá ohľadom zranenia, že musíte byť pri puku, ale hlavnou úlohou by malo byť chrániť zdravie hráčov," sťažoval sa po zápase Zach Werenski, obranca Blue Jackets. "Keď hráč leží na zemi a nehýbe sa, mala by byť podľa mňa hra prerušená, nehľadiac na okolnosti. Ale také sú pravidlá, chápem, prečo to neodpískali. No stále si myslím, že z toho mal byť trest."

Búrlivé emócie Marchand nebol za tento zákrok v zápase nijako potrestaný, no je možné, že si opakované zábery prezrie disciplinárna komisia súťaže. Naštartoval emócie na oboch stranách. Takmer sa do seba pustili Patrice Bergeron a Oliver Bjorkstrand, kandidáti na Lady Byng Trophy pre najslušnejšieho hráča. Andrew Peeke musel podstúpiť rýchle vyšetrenia. Tie nepotvrdili otras mozgu, a tak sa mohol v druhej tretine vrátiť do zápasu, v ktorom odohral cez 15 minút.

Tréner Columbusu Brad Larsen nechcel komentovať výkony rozhodcov. Všetko, čo k tomu povedal, bolo: "Je ťažké vidieť niektorého z vašich zverencov takto ležať na ľade. Viac k tomu nepoviem." Ani Peeke nechcel reagovať priskoro: "Samozrejme, v prvom momente sa mi to nepáčilo. No zatiaľ som nevidel opakované zábery." Rozčertený Voráček Český forvard Jakub Voráček bol po góle Bruins na 1:1 poriadne nahnevaný. Kričal na rozhodcov, pretože sa mu nepáčilo ich počínanie. Vyslúžil si za to desaťminútový osobný trest. Aj on sa vrátil k problému prerušenia hry v prípade, že hráč leží nehybne na ľade.

"Vieme sa za seba postaviť, čo je fajn. Ale nebudem vám klamať. Už ma to unavuje. Raz sa to stalo mne, potom Zachovi Werenskému, teraz Peekemu," vraví. "Niekedy pískajú hneď. No teraz, a to hlavne, keď sa snažíme eliminovať zranenia hlavy z hry, nechajú hru plynúť, hoci na ľade nehybne leží hráč? Pre mňa je to neospravedlniteľné. Bál som sa o Peekera, preto som bol tak nahnevaný." Hráči oboch mužstiev napokon nazbierali až 44 trestných minút - 26 Columbus, 18 Boston. Marchand si odsedel tri tresty - dva za hrubosť a jeden za nedovolené bránenie.