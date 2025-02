Príde Trump na finále prestížneho turnaja? Manažér USA by sa potešil

Bill Guerin, ktorý bude mať na starosti zostavenie mužstva aj pre ZOH 2026 v Miláne, to uviedol v rozhovore pre televíziu Fox News.

BOSTON. Generálny manažér amerického hokejového tímu na Turnaji štyroch krajín (4 Nations Face-Off) by privítal návštevu prezidenta USA Donalda Trumpa na finálovom zápase proti Kanade (v piatok 21. februára o 2.00 SEČ).

"Boli by sme radi, keby bol prítomný prezident Trump. Máme kabínu plnú hrdých amerických hráčov, trénerov a zamestnancov. Snažíme sa čo najlepšie reprezentovať našu krajinu," uviedol Guerin.

Vyjadril sa aj k situácii v montrealskom Bell Centre, keď pred zápasmi s Fínskom a Kanadou domáci diváci bučali pri americkej hymne.

"Myslím si, že to malo trochu politický nádych. Je to jednoducho doba, v ktorej sa nachádzame. Ak sa tým necháte ovplyvniť, máte problém. Myslím si však, že hráči to využili ako inšpiráciu." Diváci týmto spôsobom reagovali na kroky staronového amerického prezidenta Trumpa, ktorý ohlásil zvýšené clá voči Kanade.

USA zdolali v skupine Kanadu na turnaji s účasťou hviezd NHL prvýkrát od ZOH 2010 vo Vancouveri.

Američania naposledy vyhrali v roku 1996 Svetový pohár, keď v sérii na dve víťazstvá triumfovali práve nad Kanadou. Na ZOH v Salt Lake City 2002 a vo Vancouveri 2010 už v súbojoch o titul uspel ich zámorský rival.