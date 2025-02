Vybavoval som drogy hokejistom, tvrdí influencer. V klube pôsobili aj bratia Hudáčkovci

"Dostal som správu iba 15 minút po skončení zápasu. Kontakty prešli cezo mňa na inú osobu, ktorá drogy doručila na požadovanú adresu," prezradil s tým, že kontakt na dílerov mal on a nie športovci. Za celý proces dostal iba poďakovanie.

"Všetko bolo 14 rokov zahalené v hmle. Mal som problémy so závislosťou, takže som prechádzal galériou, aby som si veci zapamätal. Videl som tam fotografie hráčov v mojom byte a drogy na stole," povedal s tým, že všetko už radšej zmazal.

Od tohto rozhovoru v podcaste sa na Örebro začali obracať médiá a žiadali vyjadrenie.

"Ak je to tak, budem sa touto záležitosťou vážne zaoberať. Ak by sme o tom vedeli, nejakým spôsobom by sme reagovali, pretože máme politiku nulovej tolerancie voči drogám a dopingu.

Je to už veľa rokov, takže je ťažké s tým niečo robiť," reagoval pre web expressen.se generálny riaditeľ klubu Andreas Westlund.

Hráčov pravidelne testujú na prítomnosť alkoholu či drog, avšak nesúvisí to s Holmovým vyjadrením v podcaste.