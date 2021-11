Slovan zvažoval odklad, nakoniec nastúpil. Podkonický: Nebolo to jednoduché

BRATISLAVA. Pred piatkovým zápasom 14. kola hokejovej Tipos extraligy medzi Slovanom Bratislava a Zvolenom si všetci na štadióne uctili minútou ticha Dušana Pašeka ml. a Borisa Sádeckého, ktorí v uplynulých dňoch tragicky zomreli. Obaja v minulosti hrali za Slovan.

Vedenie klubu v dôsledku tragických udalostí zvažovalo odklad stretnutia s HKM Zvolen, nakoniec sa však duel uskutočnil.

"Nie je to ľahké, je to obrovská tragédia. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť obom rodinám. My sme nad tým rozmýšľali, že vôbec hrať nebudeme. Zavolali sme si starších hráčov, ktorí boli s Cecom v bližšom vzťahu.