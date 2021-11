Zvolen ukončil víťaznú sériu Slovana, Košice prehrali východniarske derby

Andrej Podkonický, asistent tréner Slovana: "Dnes nám chýbala jediná vec a to je gól. Bez neho sa vyhrať nedá. Zvolen hral veľmi dobre v obrane, organizovane. Brankár Rahm chytal zase veľmi dobre, ale my sme mu to uľahčili, pretože sme boli málo agresívni, všetky strely videl a taký kvalitný gólman také góly nedostáva. Nešli nám ani presilovky, málo sme strieľali a preto sme dnes neboli úspešní."

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Celý týždeň sme sa veľmi svedomito pripravovali na tento zápas a potvrdili sme to. Možno začiatok nebol taký, ako sme si predstavovali, ale priebeh, vývoj a organizácia našej hry bola naozaj dobrá a to víťazstvo je úplne zaslúžené. Hrali kompletné štyri päťky a každá jedna sa dokázala proti Slovanu presadiť. V tejto fáze súťaže je to dôležité preto, aby sme boli presvedčení, že aj takéhoto silného súpera môžeme vonku zdolať."