Spišiaci sa rozlúčili so šesticou legionárov, nechali si iba jedného

My im zároveň chceme pomôcť posunúť sa v kariére do najlepších európskych líg. Prináša to "ovocie“ v podobe tímového úspechu a aj ich osobného.

Je výborná vizitka pre celú organizáciu, že hráči z nášho klubu sa posúvajú vyššie. Veríme, že táto filozofia, v ktorej ponúkame skromnejšie podmienky, ale aj možnosť ukázať sa, bude úspešne pokračovať aj v budúcich sezónach.

V mene celého klubu a fanúšikov gratulujem Igorovi Merežkovi, Olivierovi Archambaultovi a Anthonymu Nellisovi k podpisu zmlúv v českej extralige.