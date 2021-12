Slovákom fungujú presilovky, proti Švajčiarom ideme zvíťaziť, hovorí Regenda

Pavol Regenda, útočník SR: "Som rád, že mi to padlo. Aj na predošlých reprezentačných akciách som mal niekoľko šancí, no nevedel som ich premeniť. Dnes mi to tam pekne posunul Kelo (Kelemen, pozn. red.).

Náročné cestovanie bolo určite cítiť v nohách, aj nám nejakí chalani vypadli zo zostavy. Po tom dlhom cestovaní som sa osobne cítil taký ťažký, nesvoj.

Lotyši na nás vybehli, v úvode mali hru, chvalabohu sme to ubránili a vrátili im úder. Na Švajčiarov sa musíme dobre pripraviť, ideme proti nim zvíťaziť".

Róbert Varga, útočník SR: "Teší ma, že môžem reprezentovať Slovensko, keby mi to pred rokom niekto povedal, tak by som mu odvetil, že to nie je možné."

Martin Gernát, obranca: "Padajú aj také góly, aké som dal ja. Treba strieľať, ja som videl, že sa trochu otvoril priestor, strela bola tečovaná, odrazila sa a spadla do bránky."