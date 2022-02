Fínsky hokejista je v izolácii. Je to porušenie ľudských práv, hovorí tréner

PEKING. Fínsky hokejista Marko Anttila má naďalej pozitívne výsledky testov na koronavírus a zostáva na ZOH 2022 v izolačnom hoteli.

Podľa trénera Jukku Jalonena sa v jeho prípade nič nemení, 36-ročný útočník stále nedokáže vyprodukovať dva negatívne testy, ktoré by mu umožnili vrátiť sa k tímu.

Kapitán majstrov sveta z Bratislavy a Košíc 2019 prekonal ochorenie COVID-19 už v januári. Splnil podmienku štyroch negatívnych testov, aby mohol odletieť do Číny. Po prílete do Pekingu mal však pozitívne testy a musel zamieriť do izolácie.