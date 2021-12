Poprad hral šiestykrát po sebe u súpera, klesol až na deviatu priečku

Spišiaci v piatkovom 25. kole prehrali v Nitre, ktorá im ukončila víťaznú sériu, no nezdar spod Zobora rýchlo hodili za hlavu. Na ceste za prvým víťazstvom nad Popradom v sezóne ich nepribrzdil ani gól Patrika Svitanu už v 58. sekunde.

"Mali sme zlý vstup do zápasu, súper nás dobre forčekoval. Ťažšie sme sa vracali do hry, ale na nohy nás postavili presilovky. Dali sme gól na 1:1, zápas bol po celý čas vyrovnaný. Poprad bol stále nebezpečný, no nám veľmi dobre zachytal brankár (Marcel Melicherčík, pozn.). Po dlhšom čase sme konečne zblokovali veľa striel a potešili ma aj oslabenia, v ktorých sme hrali dobre," povedal tréner HK Spišská Nová Ves Miroslav Mosnár.