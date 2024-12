Nominácia na Kaufland Cup musela prejsť zmenami, Ramsaymu vypadlo päť hráčov

Do nominácie sa tak dostali brankár Filip Belányi, útočník Dávid Gríger a obrancovia Andrej Golian, Patrik Bačik a Oliver Turan. Posledný menovaný zadák HK Poprad by mal na svojom "domácom" štadióne zažiť reprezentačnú premiéru.

Dvojicu Eliaša a Ivana sužujú v tomto zimnom období choroby. Ďaloga s Pospíšilom si potrebujú doliečiť drobné zranenia, zatiaľ čo Marinčina trápia dlhodobé zdravotné komplikácie, ktoré si vyžadujú lekársky zákrok.

"Niektorí hráči už dlhší čas bojujú so zraneniami a chorobami, takže túto reprezentačnú prestávku využijú na to, aby sa dali zdravotne do poriadku. To je dôležité nielen pre samotných hráčov, ale aj pre ich kluby a nás v reprezentácii.

Zvyšok sezóny naberie rýchly spád a na doliečenie zranení pred kľúčovou časťou sezóny už veľa času nezostane," ozrejmil Frühauf dôvody zmien v nominácii.