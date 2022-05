Húska po prílete prvýkrát trénoval s mužstvom, Šatan tlmí očakávania

Výprava odletí do dejiska šampionátu v stredu a po dvojdňovej adaptácii vo fínskej metropole vstúpia Slováci do bojov na svetovom šampionáte v piatok 13. mája od 15.20 h zápasom proti Francúzsku.

"Opäť budeme mať mladý tím, nebolo to niečo, čo sme chceli zámerne dosiahnuť. Je to výsledok nejakého omladzovacieho procesu, ktorý sme nastolili.

Otáznik pred odletom visel pri obrancoch Martinovi Gernátovi a Máriovi Grmanovi. Ich zdravotný stav sa však zlepšil a v kádri na MS nechýbajú.

"Je tam mierny pokrok. Nejaká bolesť ešte je, ale lepší sa to každým dňom. V príprave v Nemecku som mal ešte nejaké obmedzenia, ale poľavilo to a je to teraz v takom stave, že sa viem do toho viac oprieť," prezradil Grman.

Brankár Adam Húska sa mal pripojiť k tímu pred Kaufland Cupom, ale jeho klub NY Rangers ho na poslednú chvíľu povolal do tzv. taxi tímu. Napokon ho však "jazdci" uvoľnili pre potreby národného tímu.