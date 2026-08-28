Slováci držali krok s Čechmi len prvú tretinu. V derby utrpeli vysokú prehru

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Espoo
Slovensko - Česko 3:9 (2:2, 0:4, 1:3)
Góly: 1. Floriš (Tomík), 17. Kazda (Kalman, Nemec), 44. Murín (Nemec) – 6. Novotný (Benák, Dravecký), 10. Novotný (Benák, Lev), 27. Vehovský (Frolo, Nestrašil), 30. Čihař (Poletín, Pšenička), 31. Řípa (Fasner, Macek), 32. Blanár (Benák, Pšenička), 51. Benák (Nestrašil, Dravecký), 55. Nestrašil (Dravecký, Vaněček), 56. Čihař (Pšenička)
Slovensko: Hrenák – Goljer, Kalman, Floriš, Kovalčík, Vajko, Lisý – Murín, Chrenko, Nemec – Svrček, Chovan, Kazda – Straka, Marek, Dubravík – Tomík, Jakubec, Bernát – Karšay
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápasa Turnaja piatich krajín vo fínskom Espoo s Českom 3:9.
O slovenské góly sa postupne postarali Floriš, Kazda a Murín.
Zverenci trénera Petra Frühaufa si predtým pripísali víťazstvá nad domácim Fínskom aj Švajčiarskom, turnaj uzavrú v nedeľu o 16:30 súbojom so Švédskom.