Slováci držali krok s Čechmi len prvú tretinu. V derby utrpeli vysokú prehru

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|28. aug 2026 o 20:01
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Slovenská dvadsiatka inkasovala až deväť gólov.

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Espoo

Slovensko - Česko 3:9 (2:2, 0:4, 1:3)

Góly: 1. Floriš (Tomík), 17. Kazda (Kalman, Nemec), 44. Murín (Nemec) – 6. Novotný (Benák, Dravecký), 10. Novotný (Benák, Lev), 27. Vehovský (Frolo, Nestrašil), 30. Čihař (Poletín, Pšenička), 31. Řípa (Fasner, Macek), 32. Blanár (Benák, Pšenička), 51. Benák (Nestrašil, Dravecký), 55. Nestrašil (Dravecký, Vaněček), 56. Čihař (Pšenička)

Slovensko: Hrenák – Goljer, Kalman, Floriš, Kovalčík, Vajko, Lisý – Murín, Chrenko, Nemec – Svrček, Chovan, Kazda – Straka, Marek, Dubravík – Tomík, Jakubec, Bernát – Karšay

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápasa Turnaja piatich krajín vo fínskom Espoo s Českom 3:9.

O slovenské góly sa postupne postarali Floriš, Kazda a Murín.

Zverenci trénera Petra Frühaufa si predtým pripísali víťazstvá nad domácim Fínskom aj Švajčiarskom, turnaj uzavrú v nedeľu o 16:30 súbojom so Švédskom.

Reprezentácie

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    Slováci držali krok s Čechmi len prvú tretinu. V derby utrpeli vysokú prehru
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