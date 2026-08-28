Ďalší americký hokejista chce odísť z Kanady. Chýba mu Stanley Cup a cestu k nemu nevidí

Jedna z najväčších brankárskych hviezd súčasnosti sa chce sťahovať.
Najlepší brankár olympijských hier, olympijský šampión, víťaz Hart Trophy, trojnásobný víťaz Vezina Trophy, dvojnásobný držiteľ Jennings Trophy a brankár Winnipegu Jets Connor Hellebyuck vydal stanovisko, v ktorom dáva jasne najavo, že kanadský klub chce ešte pred blížiacou sa sezónou opustiť.
„Pred niekoľkými mesiacmi som súkromne požiadal o výmenu. Snažil som sa situáciu riešiť potichu a s rešpektom a zároveň som dal organizácii čas na preskúmanie možností. S blížiacim sa tréningovým kempom som cítil, že je dôležité verejne potvrdiť svoju žiadosť.
Môj postoj sa nezmenil a verím, že posun ďalej je najlepšia cesta vpred pre mňa a moju rodinu. Vážim si všetko, čo pre mňa fanúšikovia Winnipegu Jets počas mojej kariéry urobili a dúfam, že sa čoskoro dosiahne riešenie,“ uviedol v stanovisku, ktoré dal na sociálnu sieť jeho agent.
Čo táto situácia znamená? Kam a za akú protihodnotu by mohol Hellebuyck zamieriť?
Zmenu chce už po druhom roku zmluvy
33-ročný Američan má za sebou dva roky zo svojho sedemročného kontraktu, vďaka ktorému ročne zinkasuje 8,5 milióna dolárov.
Zmluvu podpísal v roku 2023 a platí až do roku 2031. Má v nej aj klauzulu o nevymeniteľnosti, na základe ktorej by každú potenciálnu destináciu na svoju výmenu musel odsúhlasiť.
Hellebuyck má za sebou štatisticky najhoršiu sezónu vo svojej kariére v profilige.
Prvýkrát nedosiahol 90 percent zákrokov (mal 89,5 percent) a ak nerátame skrátenú covidovú sezónu, odchytal najmenej zápasov od ročníka 2016/17, čo spôsobilo aj zranenie kolena (aj keď odchytal na svoje pomery menej zápasov – 57, stále bol piaty najvyťažovanejší brankár NHL).
Na olympijských hrách však bol najlepším brankárom turnaja a výrazne sa zaslúžil o americké zlato. Prezident Trump mu dokonca udelil Prezidentskú medailu slobody – najvyššiu civilnú poctu, akú môže Američan obdržať.
Chýba mu už len Stanley Cup
Prečo chce hviezdny brankár už dva roky od začiatku platnosti zmluvy opustiť klub, s ktorým ju dobrovoľne podpísal a v ktorom pôsobí celé obdobie svojho účinkovania v NHL?
Rodák z Michiganu chce zmenu a medzi dôvody patrí aj to, že z jeho pohľadu Winnipeg nepatrí medzi adeptov na Stanley Cup.
Keď zmluvu podpisoval, po rozhovoroch s vedením klubu očakával, že klub posilnia tak, aby mal šancu na zisk prestížnej trofeje.
V prvej sezóne jeho kontraktu Jets vyhrali bodovanie celej NHL. Výraznú zásluhu na úspechu mal najužitočnejší hráč celej ligy – Connor Hellebuyck, ktorý dosahoval vynikajúce čísla. Play-off hrali tri roky za sebou.
Teraz sa Hellebuyckovi nepáči smerovanie klubu, ktorý rok po úspešnej sezóne ani nepostúpil do play-off.
Svoju nespokojnosť vyjadril už počas výstupných rozhovorov v apríli a generálny manažér klubu Kevin Cheveldayoff priznal, že pred draftom hľadal vhodného partnera na výmenu.
„Dokážete priniesť potrebné časti na to, aby sme vyhrávali? Prídu hráči? To sú otázky, ktoré vo Winnipegu máte. Je to môj domov a mám to tu rád, ale väčšina ligy to nevníma podobne,“ povedal Hellebuyck.
„Vyhrať Stanley Cup je môj cieľ a už len to mi chýba. Nehrám hokej pre peniaze, nehrám ho pre slávu. Robím to pre vlastnú zábavu a k tomu patrí aj zisk pohára. Ja sa len pýtam, ako sa k tomu môžem dostať,“ hovoril v apríli.
Je otvorený mnohým klubom
Hellebuyck je stále pod kontraktom, ktorý dobrovoľne podpísal, a vedenie Jets ho nemusí vymeniť. Je však zrejmé, že po jeho verejnej žiadosti na tom budú znova intenzívnejšie pracovať.
Nie je to prvýkrát, čo chce hokejista z Manitoby odísť. Pierre-Luc Dubois, Patrik Laine či Jacob Trouba boli hráči, ktorí Jets „donútili“ vymeniť ich.
Vedenie klubu sa pravdepodobne snažilo brankára v lete vymeniť, ale nenašlo adekvátnu protihodnotu.
Aj keď má Hellebuyck za sebou štatisticky slabšiu sezónu, stále je považovaný za jedného z najlepších brankárov na svete a záujem naprieč súťažou o neho nepochybne je.
Jeho verejné prehlásenie však môže oslabiť Winnipeg v rokovaniach, keďže tlak je teraz na ich strane. Môže sa však stať, že ak nenájdu dobrú protihodnotu, bude musieť v klube ešte istý čas ostať.
Jeho trejd môže komplikovať aj „no trade clause“, čo znamená, že každú potenciálnu destináciu by musel odsúhlasiť. Avšak podľa insidera Chrisa Johnstona je otvorený mnohým klubom a nemal by tak Jets príliš zväzovať ruky.
„Connor bol voči nám otvorený v tom, že chce zmenu. Bol dôležitou súčasťou organizácie Winnipegu Jets mnoho rokov a máme obrovský rešpekt voči tomu, čo dosiahol.
Zatiaľ čo situáciu dôkladne riešime, nemáme k nej žiadnu aktualizáciu,“ napísal v stanovisku generálny manažér Cheveldayoff.
Kam by mohol zamieriť?
Je veľmi nepravdepodobné, že by Hellebuyck zamieril do kanadského tímu. Američan sa zrejme chce vrátiť do vlastnej krajiny.
Po Quinnovi Hughesovi, Bradym Tkachukovi a Dylanovi Larkinovi je štvrtým hráčom z amerického zlatého mužstva, ktorý požiadal za posledný rok o výmenu. Blízko k tomu bol aj Zach Werenski a v minulosti chceli ísť zo svojich klubov preč aj Matthew Tkachuk či Jack Eichel.
Ako hlavný adept na zisk Hellebuycka sa spomína Buffalo, ktorému by sa zišla brankárska jednotka, a klub má pred sebou sľubné roky. Výmena do Sabres by dávala zmysel pre obe strany.
Zlepšenie brankárskej pozície by mohli uvítať aj v New Jersey, vo Vegas, na Floride, v Caroline či v Utahu.
Magazín The Athletic píše, že Winnipeg by potreboval hráča do prvých dvoch útokov a brankára, ktorý by si vedel rozložiť sily so Stuartom Skinnerom.
Buffalo by to vedelo ponúknuť – má brankárov Alexa Lyona a Ukko-Pekka Luukkonena a z útoku by mohli byť k dispozícii Josh Norris, Jack Quinn či Ryan McLeod. V balíčku by zrejme bola aj draftová voľba.
V situácii Connora Hellebuycka sú tak možné viaceré scenáre.
A) Môžu ho vymeniť pred začiatkom sezóny, B) môžu ho vymeniť až po začiatku, keď ostatné tímy uvidia, že ich brankári nechytajú dobre, C) môže to prísť neskôr v sezóne, D) alebo až po nej, keď bude mať Hellebuyck v zmluve už len desať mužstiev, do ktorých môže odmietnuť výmenu.
Alebo E) sa nemusí sťahovať z Winnipegu vôbec, čo je však v aktuálnej situácii veľmi nepravdepodobné.