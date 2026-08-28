Bobček zmenil názor, prestup je spečatený. Taliansky klub drahšiu posilu ešte nemal

Tomáš Bobček sa teší z gólu.
Tomáš Bobček sa teší z gólu. (Autor: Lechia Gdańsk﻿)
TASR|28. aug 2026 o 19:31 (aktualizované 28. aug 2026 o 20:10)
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Slovák podpísal v novom tíme päťročnú zmluvu.

Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdansk do Frosinone. Nováčik talianskej Serie A si slovenského reprezentanta upísal na päť rokov, informoval o tom na svojom webe.

Podľa talianskej stanice Sky Sport mal za neho zaplatiť 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z Bobčeka spravilo najdrahšiu akvizíciu v histórii klubu.

Dvadsaťštyriročný útočník sa stal v uplynulej sezóne s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej Ekstraklasy a pridal aj šesť asistencií, zostupu Lechie však nezabránil.

S Lechiou mal zmluvu do júna 2030, jeho trhová hodnota je podľa portálu Transfermarkt osem miliónov eur.

V novom ročníku druhej najvyššej poľskej súťaže nenastúpil, keďže klub ho pre pripravovaný predaj nechcel vystaviť riziku zranenia.

Záujem o neho v uplynulom období prejavili aj Werder Brémy, Hamburger SV, Trabzonspor a Samsunspor.

Slovenský útočník debutoval v reprezentačnom A-tíme v novembri 2025 proti Severnému Írsku a v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve 1:0.

Serie A

    Tomáš Bobček sa teší z gólu.
    Tomáš Bobček sa teší z gólu.
    Bobček zmenil názor, prestup je spečatený. Taliansky klub drahšiu posilu ešte nemal
    dnes 19:31
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