ONLINE: Slovensko - Česko dnes, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov 2026 LIVE

Slovensko a Česko dnes hrajú zápas na hokejovom Turnaji piatich krajín do 20 rokov vo fínskom Espoo.
Slováci na turnaji vyhrali na úvod na domácim Fínskom 4:3 po predĺžení a vo štvrtok si poradili aj so Švajčiarskom po výsledku 4:2.
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ONLINE PRENOS : Slovensko U20 - Česko U20 dnes LIVE (hokej, Turnaj piatich krajín 2026, Espoo, piatok, NAŽIVO)
Turnaj piatich krajín (U20) 2026/2027
28.08.2026 o 17:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Česko
Češi ve středu v prvním duelu na turnaji pěti narazili na Švédy. A hned na začátku úvodního dějství vedli po hezkém zakončení Dominika Řípy 1:0. Tento těsný náskok jim vydržel až do třetí třetiny. Jenže pak přišly dva slepené góly Švédů v rozmezí čtrnácté a patnácté minuty a ti otočili zápas ve svůj prospěch a nakonec vyhráli těsně 2:1. Včera pak národní tým své předchozí zaváhání napravil, když finskou dvacítku smetl po výsledku 5:0. Jak si dnes svěřenci trenéra Jana Tomajka povedou dnes v derby proti Slovensku?
Češi ve středu v prvním duelu na turnaji pěti narazili na Švédy. A hned na začátku úvodního dějství vedli po hezkém zakončení Dominika Řípy 1:0. Tento těsný náskok jim vydržel až do třetí třetiny. Jenže pak přišly dva slepené góly Švédů v rozmezí čtrnácté a patnácté minuty a ti otočili zápas ve svůj prospěch a nakonec vyhráli těsně 2:1. Včera pak národní tým své předchozí zaváhání napravil, když finskou dvacítku smetl po výsledku 5:0. Jak si dnes svěřenci trenéra Jana Tomajka povedou dnes v derby proti Slovensku?
Slovensko
Slováci v prvním vystoupení na turnaji vyzvali domácí Finy a počínali si velmi dobře. Po vyrovnaném průběhu nakonec duel skončil v řádné hrací době nerozhodně 3:3 a šlo se do prodloužení. A to rozsekli Slováci, kteří tedy vyhráli 4:3 po nastavené hrací době. A také proti Švýcarsku se slovenskému výběru do dvaceti let dařilo, když hokejisty ze země helvétského kříže srazili poměrem 4:2. Dnes si Slovensko brousí zuby na české juniory.
Slováci v prvním vystoupení na turnaji vyzvali domácí Finy a počínali si velmi dobře. Po vyrovnaném průběhu nakonec duel skončil v řádné hrací době nerozhodně 3:3 a šlo se do prodloužení. A to rozsekli Slováci, kteří tedy vyhráli 4:3 po nastavené hrací době. A také proti Švýcarsku se slovenskému výběru do dvaceti let dařilo, když hokejisty ze země helvétského kříže srazili poměrem 4:2. Dnes si Slovensko brousí zuby na české juniory.
Hezký páteční podvečer přeji všem příznivcům hokeje. V rámci turnaje čtyř ve finském Espoo budeme sledovat utkání mezi Slovenskem a Českem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:30.