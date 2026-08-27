Osemnástka otvorila turnaj v Piešťanoch výhrou. Čunderlík udržal čisté konto proti Nemcom

Slovenskí hokejisti do 16 rokov.
Slovenskí hokejisti do 16 rokov. (Autor: SZĽH/Jakub Homoľa)
TASR|27. aug 2026 o 21:54
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Slovenská osemnástka odštartovala turnaj v Piešťanoch výhrou.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili nad Nemeckom 3:0 vo svojom prvom zápase na turnaji štyroch krajín v Piešťanoch.

Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal Oliver Tomaštík a raz Matias Krúpa, ktorí potvrdili hernú aj streleckú prevahu domácich.

Brankár Michal Čunderlík zneškodnil všetkých 11 striel nemeckého tímu.

V úvodnom zápase turnaja zvíťazili reprezentanti Švajčiarska nad rovesníkmi z Rakúska presvedčivo 7:1.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov v Piešťanoch:

Rakúsko - Švajčiarsko 1:7 (0:1, 0:5, 1:1)

Góly: Gall - A. Josi 2, Berger, Kistler, Spahr, Vournelis, Ziani

Slovensko - Nemecko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 34. Tomaštík (Krúpa, Studený), 56. Krúpa (Krejčí), 59. Tomaštík (Mišík).

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 16 rokov.
    Slovenskí hokejisti do 16 rokov.
    Osemnástka otvorila turnaj v Piešťanoch výhrou. Čunderlík udržal čisté konto proti Nemcom
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