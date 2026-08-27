Osemnástka otvorila turnaj v Piešťanoch výhrou. Čunderlík udržal čisté konto proti Nemcom

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili nad Nemeckom 3:0 vo svojom prvom zápase na turnaji štyroch krajín v Piešťanoch.
Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal Oliver Tomaštík a raz Matias Krúpa, ktorí potvrdili hernú aj streleckú prevahu domácich.
Brankár Michal Čunderlík zneškodnil všetkých 11 striel nemeckého tímu.
V úvodnom zápase turnaja zvíťazili reprezentanti Švajčiarska nad rovesníkmi z Rakúska presvedčivo 7:1.
Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov v Piešťanoch:
Rakúsko - Švajčiarsko 1:7 (0:1, 0:5, 1:1)
Góly: Gall - A. Josi 2, Berger, Kistler, Spahr, Vournelis, Ziani
Slovensko - Nemecko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 34. Tomaštík (Krúpa, Studený), 56. Krúpa (Krejčí), 59. Tomaštík (Mišík).