Za koncom v Trenčíne nie je Róbert Döme, vraví Ramsayho nový asistent

Už minulý rok som bol v príprave na majstrovstvá sveta s A-tímom, videl som, ako sa v reprezentácii pracuje, takže nie je to nie je pre mňa skok do neznáma. Dohodu so hokejovým, že budem asistent v reprezentácii, som tak mal už dávno predtým, než som skončil v Dukle Trenčín ako asistent.

Druhou je mať prehľad v dátach o hráčoch. Informácií je dnes viac, než kedykoľvek predtým a to je niečo, čo zaberie určite najviac času. Tretou činnosťou je komunikácia s hráčmi v priebehu sezóny. Je to zodpovednosť, na ktorú sa teším.

Sledovať všetkých hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy pre reprezentáciu. To zahŕňa tri činnosti. Prvou je naživo vidieť hráčov, najmä v Česku a na Slovensku.

V lete prišiel do tímu Robert Döme ako hlavný tréner, a aj keď sa tím začal okamžite skladať, asi bolo už trošku neskoro. Kvalita si zatiaľ našla miesto inde, navyše niektorí hráči za finančných podmienok, ktoré by sme im aj tak nemali šancu aktuálne dorovnať.

V auguste, za niečo vyše mesiaca, sme za pochodu vytvárali nový tím. To je veľmi krátky čas. Kým sa hráči medzi sebou spoznajú, prípadne kým hráč pochopí, čo od neho tréner žiada, to chvíľu trvá. Už sa to začína utriasať, aj keď to ide asi pomalšie, ako všetci čakali.