Najlepším strelcom Slovákov je obranca. Jeho kolega bol pri Jágrovom rekorde

"Vždy je veľká česť reprezentovať. V tíme je nás viacero mladých hráčov. Možno nám chýbajú skúsenosti, ale máme kvalitu na to, aby sme zápasy s Nemcami zvládli," povedal Jedlička.

KOŠICE. Má iba 20 rokov no je najlepším strelcom v tíme trojnásobného majstra Slovenska HKM Zvolen.

"Hokej hráme preto, aby nás to bavilo a najviac nás baví, keď strieľame góly. V tomto smere chcem aj na neustále napredovať," vyhlásil rodák z Trnavy.

"Priznám sa, že v Steel Aréne sa mi hrá katastrofálne, pretože mi nesedí to obrovské klzisko (smiech). Musí sa tam hrať rozumnejšie a zbytočne sa neplašiť. O čosi viac mi to sedí v Michalovciach," povedal otvorene hráč, ktorý si zahral na dvoch predošlých MS do 20 rokov.

Podobne je na tom aj Dominik Jendek, ktorý zažíva vydarenú sezónu v Banskej Bystrici. Rodený Bratislavčan si navyše odbije debut za seniorskú reprezentáciu.