Skvelá otočka slovenských mladíkov. Výhru nad Lotyšskom režírovali mladíci Nitry

Martin Dendis, hlavný tréner SR: „Sme hlavne radi, že chlapci ukázali veci, ktoré sme trénovali, a ukázali, aký sme tím. Nie je jednoduché prehrávať 0:3 a otočiť zápas takým štýlom, akým sme ho otočili my. Boli tam veci, ktoré sme robili dobre, aj veci, ktoré sme mohli robiť lepšie. Na to chceme nadviazať v ďalšom zápase. Lotyšov sme mali dobre navnímaných aj z minulých zápasov. Hrali to, čo sme čakali, nebolo tam nič, čím by nás zaskočili.“

Tomáš Chrenko, útočník SR, v zápase 2+2: „Mali sme slabý začiatok. V kabíne sme si s chlapcami niečo povedali a od druhej tretiny to bolo dobré, v zápase sme dominovali. Začali sme hrať náš hokej, ofenzívne sme boli lepší a padalo to tam. Zajtra musíme pokračovať vo výkone, ktorý sme predvádzali od druhej tretiny.“