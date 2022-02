Chystajú sa zmeny v presilovkách. Musíme niečo zmeniť, burcuje Ďaloga pred Lotyšmi

Sobotňajší predzápasový tréning už absolvoval aj Marek Ďaloga, ktorý chýbal v zostave proti Fínom a Švédom. Do hry zrejme nezasiahne ani v poslednom dueli C-skupiny.

PEKING. Slovenskí hokejisti sú po dvoch zápasoch na olympijskom turnaji v Pekingu bez bodu. V nedeľu o 5.10 SEČ môžu túto bilanciu vylepšiť v súboji s Lotyšskom, no musia pridať vo všetkých činnostiach.

"Cítil som sa dobre, ale neviem, či mám s tým hrať. Zajtra nebudem hrať určite. Bol som na ľade, ale naozaj neviem. Len som sa vozil, aby som vedel, v akom je to stave. Chcel som vydržať celý tréning. Mal som tri dni pokoj. Uvidíme, ako to bude vyzerať zajtra," povedal po tréningu.

Na tréningu bol aj útočník Marko Daňo, ktorý nemohol zasiahnuť do hry proti Švédom, pretože si odpykával trest za faul v predchádzajúcom zápase.

"Nepredstavoval som si takýto vstup do turnaja, stalo sa mi to po prvý raz v kariére. Ospravedlnil som sa chalanom aj trénerom za to, čo sa stalo," vyjadril sa.

"Mali sme dobrý tréning a uvidíme, ako sa tréneri rozhodnú, že či nastúpim, alebo budem opäť na tribúne. Budem rešpektovať každé rozhodnutie."