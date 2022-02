Nagy o hokejovom turnaji: Som optimista, niečo uhráme

Po prehre s Fínskom sa chlapci poučili z chýb. Tam nás súper vyškolil z veľkých individuálnych chýb. Proti Švédom to bolo lepšie, zaslúžili sme si uhrať lepší výsledok, pokojne remízu. Prehra o tri góly je nezaslúžená. Najmä v druhej tretine mi chýbal od našich hráčov gól. Hoci je stav 0:3, nie je to úplná katastrofa, škoda koncovky.

Opäť sa tak potvrdilo, že so silnými mužstvami nemôžeme mať dobré len pasáže zápasov, ale treba hrať neustále naplno...

My proti týmto mužstvám nemôžeme robiť hlavne veľké individuálne chyby. V druhom dueli to už bolo lepšie, rozbiehame sa pomaly. Veľa chalanov dlho nehrali, je to cítiť. Prvá, druhá, aj tretia formácia sa zatiaľ trápia, dobre hrá len štvrtá. Majú dané úlohy a plnia ich. Musíme navyše zlepšiť presilovky. Keď sa to stane, bude to v poriadku.