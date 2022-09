Šéf hokejistov Trenčína kritizuje zväz: Rusi potrebovali trolla, ako je Slovensko

Jeho otca uväznili. Ako dieťa zažil na vlastnej koži príchod ruských okupantov na Slovensko. Je jeden z mála, kto ostro kritizuje rozhodnutie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) o ďalšom pôsobení hráčov z KHL v slovenskej reprezentácii. Prezident tradičného extraligového klubu HK Dukla Trenčín MILOŠ RADOSA v otvorenom rozhovore pre Sportnet vysvetľuje, prečo bude Slovensko na budúcoročných MS v hokeji v Lotyšsku a Fínsku za čiernu ovcu. Prečo ste ostro ste odsúdili rozhodnutie SZĽH umožniť hráčom, ktorí podpísali zmluvy v KHL po 24. februári, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu?

Už v marci, keď som ešte nevedel, aká bude naša spoločnosť rozpoltená, som prezentoval svoj názor a postoj, ktorý sa nijako nezmenil. Argumenty SZĽH, či ľudí, ktorí ich rozhodnutie schvaľujú, mi pripadajú absolútne smiešne.

Oháňajú sa pri tom ekonomickými parametrami, koľko si tí hráči môžu v Rusku zarobiť. Som aj podnikateľ a na rovinu poviem, že som nemal problém pustiť projekt s krajinou, ktorá je spriahnutá s Rusmi. Ak sa budeme všetci vyhovárať na to, čo nám ušlo, o chvíľu tu budeme mať ruské tanky. Ja som ich zažil ako päťročné dieťa, keď nám chodili kúsok od domu v Trenčíne.

Nakoľko si to, čo sa vtedy udialo, pamätáte? Môj otec bol v druhej svetovej vojne a v päťdesiatych rokoch ho uväznili. Má to teda pre mňa aj osobnú rovinu. Z jednej strany chápem, že hráči sa k tomu radšej nevyjadrujú, pretože ich bude jedna či druhá strana kritizovať. Pre mňa osobne je to principiálna vec. Nerád by som to zažil znova.

Čo sa v rozhovore dozviete Prečo mu je ľúto slovenských hokejistov, ktorí pôjdu na budúcoročné MS?

Ako vníma argument, že si idú hokejisti do KHL iba zarobiť?

Ako vníma Rusov, ktorí budú hrať na Slovensku?

Prečo vníma rozhodnutie zväzu ako smiešne a nemorálne?

Ako vnímate samotné rozhodnutie zväzu? Je to medzinárodné faux pas. Inak sa to nazvať nedá. Ak by k tomu dali spoločné vyhlásenie, vyhovárali by sa jeden na druhého. Nech sa členovia výkonného výboru jasne vyjadria, kto s tým súhlasí a kto nie. Nikto im predsa nebude strieľať guľku do hlavy. U nás to zatiaľ nehrozí.