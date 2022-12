Zhasla aj posledná nádej. Slafkovský definitívne nepríde na MS dvadsiatok

Pod ním je fotografia so šiestimi hokejistami, ktorí patria do organizácie Canadiens a na juniorský šampionát zavítajú. Jednotka tohtoročného draftu NHL Juraj Slafkovský sa na nej nenachádza.

Vychádza to z príspevku, ktorý na svojej sociálnej sieti twitter zverejnil jeho klub Montreal Canadiens. "Veľa šťastia všetkým našim hráčom na juniorských majstrovstvách sveta," píšu v príspevku.

MONTREAL. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský definitívne neposilní Slovensko na blížiacich sa MS v hokeji do 20 rokov .

O Slafkovského absencii sa hovorilo už dlhšie, no práve tento príspevok je zrejme definitívnym potvrdením dohadov. Slovensko totiž zverejnilo v nedeľu nomináciu na turnaj a 18-ročný útočník sa v nej nenachádzal.

Stále sú tam však voľné miesta, preto prichádzalo do úvahy, že by ho ešte tréner Ivan Feneš dodatočne dopísal. To sa však v tejto chvíli už javí nereálne.

MS v hokeji do 20 rokov 2023 sa hrajú od 26. decembra 2022 do 5. januára 2023. Turnaj hostia kanadské mestá Halifax a Moncton. Slováci nastúpia na svoj prvý zápas v utorok 27. decembra o 17.00 SELČ proti Fínsku.