Hokejistkám sa olympijský sen nesplní. Prehrali s Francúzskom

Tomáš Segíň, tréner Slovenska: "Úprimne poviem, že to bolí, je to sklamanie. Plány boli iné a robili sme pre ne maximum. Dievčatá si musia uvedomiť, ako pracujú v kluboch a koľko úsilia do toho dávajú. Ženský hokej dostáva podporu ako od nás, členov realizačného tímu, tak aj od zväzu. Dievčatá ju však musia potvrdiť na ľade. Žiaľbohu, v tomto zápase sa to nestalo."

Lenka Čurmová, obrankyňa Slovenska: "Cítim sklamanie. Veľké sklamanie... Na takomto turnaji sa musí dať do každého striedania všetko. Nemám pocit, že by sa nám to v zápase proti Francúzkam darilo. Až na konci tretej tretiny sme začali konečne strieľať na bránku, vynútili sme si presilovky aj šance. Ibaže na takomto podujatí ich musíme dokázať využiť. Proti Kórejčankám musíme odohrať kvalitný zápas, aby sme mohli odísť so cťou."

Lívia Kúbeková, obrankyňa Slovenska: "Som sklamaná a smutná. V šatni pred začiatkom sme si povedali, že do zápasu ideme naplno a že ho vyhráme. Že odovzdáme v ňom maximum. Bohužiaľ, nestalo sa. Hokej sa nehrá ani na dvadsať, ani na štyridsať minút. Táto prehra zanechá vo veľa dievčatách veľkú ranu. Musíme sa z nej poučiť. Premárnili sme šancu postúpiť na olympiádu. Šancu, ktorá tu nie je každý deň."