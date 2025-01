Nemec má najväčší potenciál z New Jersey. Bude hrať v prvej obrannej dvojici, tvrdí expert

Myslí si to hokejový analytik Brandon Holmes, ktorý zostavil rebríček nádejí organizácie New Jersey po prvej polovici sezóny 2024/2025 a 20-ročného slovenského obrancu v ňom zaradil na prvé miesto.

BRATISLAVA. Zo všetkých mladých hráčov New Jersey Devils má Šimon Nemec najväčšie predpoklady na to, aby sa v budúcnosti presadil ako stály hráč v prvom obrannom páre v NHL.

Po zranení ramena na olympijskej kvalifikácii v lete na Slovensko mal pomalý štart do novej sezóny a to viedlo k jeho preradeniu do nižšej súťaže AHL po tom, čo sa do zostavy New Jersey vrátili Brett Pesce a Luke Hughes.

Nemcovi v AHL chvíľu trvalo, kým našiel svoju formu spred roka, ale v posledných 15 zápasoch sa tak stalo a tím Utica Comets aj jeho zásluhou dosiahol najlepšie obdobie v aktuálnej sezóne.

Nemec v ôsmich zápasoch nazbieral 11 bodov vrátane troch gólov," skonštatoval Holmes väčšinou známe fakty, upozornil na ne aj web slovaknhl.sk.