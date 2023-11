S hokejom začal v Kanade a od 11 hráva v Česku. Reprezentačný debutant vyrozprával svoj príbeh

Meno SILVESTER KUSKO v nominácii seniorskej hokejovej reprezentácie pred blížiacim sa Nemeckým pohárom prekvapilo mnohých. Na Slovensku totiž budúceho debutanta pozná málokto. Je to tým, že s hokejom začal v Kanade a takmer celý život žije aj hrá hokej v Česku. Rodákovi z Vranova nad Topľou je však Slovensko stále najbližšie. V rozhovore pre Sportnet porozprával príbeh o tom, ako už v detských časoch v Kanade musel bojovať o svoje miesto, prezradil, v ktorých herných činnostiach sa cíti ako doma a zamyslel sa, komu alebo čomu môže vďačiť za pozvánku, ktorá je preňho splneným snom.

Na Nemeckom pohári budete debutovať v slovenskom národnom tíme. Ako a kde vás zastihla táto správa? Asistentom trénera v Olomouci je Robo Petrovický, čiže už zhruba dva týždne pred nomináciou sme sa bavili o tom, že som v širšom zozname hráčov, o ktorých uvažujú. Definitíva mi, ak si dobre pamätám, prišla e-mailom v deň, keď ju zverejnili. Tuším, že som bol ešte v kabíne po tréningu.

Nikdy predtým ste nereprezentovali, dokonca ani v kategóriách do 18 či 20 rokov. Zaskočila vás pozvánka? Príjemne ma to prekvapilo. Je to pre mňa splnený detský sen. Na druhú stranu, raz som bol nominovaný do reprezentácie do 17 rokov, ale nenastúpil som v žiadnom zápase, pretože som nikdy nehral na Slovensku a navyše mám dvojité slovensko-kanadské občianstvo. Zväz mi teraz zariaďuje výnimku, aby som mohol reprezentovať. Spomenuli ste Róberta Petrovického, ktorý bude na tomto turnaji asistentom Craiga Ramsayho. Bol to on, kto vás odporučil do národného tímu? Neviem to s určitosťou povedať. Podľa vyjadrení pána Šatana to vyzerá, že áno, ale on mi to takto priamo nepotvrdil. Nevnímali ste, že sa na vás na niektorom zápase boli pozrieť ľudia z reprezentácie? Vôbec. Ale slovenských trénerov v českej extralige je viac, takže ktovie, čomu alebo komu môžem vďačiť za pozvánku.

V rozhovore sa dočítate: Aké boli hokejové začiatky v Kanade?

Prečo po návrate do Európy hrával v Česku?

Akým jazykom rozpráva doma či v kabíne?

Je pred Nemeckým pohárom v dobrej forme?

Akými kvalitami sa chce odprezentovať v reprezentácii?

Rozprávali ste sa o reprezentácii s brankárom Branislavom Konrádom, ktorý bol v posledných rokoch reprezentačnou stálicou? Vždy sme to spolu rozoberali, keď prišiel z nejakého turnaja. Veď bol dokonca na bronzovej olympiáde v roku 2022.

O Craigovi Ramsaym ste toho už určite veľa počuli. Tešíte sa na to, že si vyskúšate, aké je to hrať pod ním? Určite. Povedal by som, že asi patrí medzi najlepších trénerov na svete, takže to pre mňa bude česť. Teším sa na to, čo uvidím, som zvedavý, aké sú jeho metódy. Vaše meno v nominácii mnohých Slovákov zaskočilo, možno ho ani nepoznali. Na Slovensku ste žili len veľmi krátko. Ako ste vyrastali a začínali s hokejom? Narodil som sa vo Vranove nad Topľou, odkiaľ pochádza väčšina mojej rodiny. Ale už keď som mal päť rokov, s rodičmi sme sa presťahovali do Kanady za lepším životom. Tam som začal s hokejom, keď som mal sedem rokov. Bývali sme priamo v Toronte, až neskôr sme sa presťahovali do neďalekého mestečka.

Keď som mal asi jedenásť, zhruba na pol roka sme sa presťahovali späť na Slovensko. Potom si rodičia našli prácu v Brne a odvtedy som žil aj hrával hokej v Česku. Kto vás k hokeju priviedol? Je pravda, že v Kanade hrá hokej skoro každý. Navyše ja som ho chcel hrať už na Slovensku. Neviedli ma k tomu rodičia, žiaden z nich predtým hokej nehral, ale mne sa to už ako malému veľmi páčilo, keď som hokej pozeral v televízore. V tomto mi to sťahovanie do Kanady dosť pomohlo.

Aké to bolo začínať s hokejom v krajine, kde je považovaný skoro za náboženstvo? Asi to bolo trochu iné ako na Slovensku. V Kanade majú iný systém fungovania hokeja. Už v mládežníckom veku máte možnosť hrať na piatich úrovniach zoradených podľa kvality. Ja som začínal v najnižšej, čo bolo dobré, lebo som hral veľa, hoci som s hokejom začal neskôr. Na Slovensku alebo v Česku je tých levelov podstatne menej, preto by som možno neprerazil, keďže ak začínate neskôr, máte veľkú nevýhodu. Spomenuli ste, že tam hráva hokej skoro každý. Panuje už od mládežníckych kategórií medzi hráčmi veľká rivalita? Určite. Na Slovensku, ak hráte hokej za niektorý klub, tak mu patríte. V Kanade môžete hrať, kdekoľvek chcete, avšak musíte si svoje miesto vybojovať vo veľkej konkurencii. Pred každou sezónou sa zúčastníte na skúške v klube, za ktorý by ste chceli hrať. Často sa však stáva, že o 20 miest v mužstve bojuje aj 300 hráčov. Ak nepresvedčíte v najvyššej kategórii, bohužiaľ si musíte hľadať svoje miesto nižšie. Vyrastali ste v Toronte. Boli ste teda v stálom kontakte s NHL? Chodili ste aj na zápasy? Priznám sa, na zápase NHL som bol asi raz a raz som bol na tréningu Toronta Maple Leafs. Záujem o lístky bol tak veľký, že bol problém ich vôbec zohnať. Ale NHL som sledoval. V Toronte sa nič iné ani neriešilo.

To bola ešte doba, keď v NHL hralo veľa Slovákov. Vnímali ste to vtedy, že sú to vaši krajania? Obdivovali ste niektorých z nich? Môj najobľúbenejší hráč bol v tom čase Marián Gáborík. Ale vnímal som aj iných Slovákov. V Toronte ich veľa nehralo, ale napríklad Marián Hossa hral v Ottawe, teda za klub rivala, toho si pamätám dobre.

Marián Gáborík bol najobľúbenejším hráčom Silvestra Kuska. (Autor: TASR/AP)

Máte slovensko-kanadské občianstvo. Ako to, keď ste sa tam nenarodili a žili ste tam v podstate iba krátko? Keď žijete v Kanade tri roky, môžete požiadať o občianstvo. To moji rodičia urobili, ja som ho po schválení dostal automaticky tiež. Máte kanadské občianstvo, v Česku ste odohrali prakticky celú kariéru a na Slovensku ste sa narodili. Znamená to, že teoretickej rovine by ste mohli reprezentovať až tri krajiny? V teoretickej možno, ale v praktickej len Slovensko, aj to iba na výnimku. Momentálne pravidlá sú nastavené tak, že v krajine, ktorej máte občianstvo, musíte hrať aspoň dve sezóny od dovŕšenia 10 rokov. V Kanade nespĺňam podmienku sezón a české občianstvo nemám. Cítite sa najviac ako Slovák, Kanaďan či Čech? Narodil som sa na Slovensku, celá moja rodina je zo Slovenska a každé prázdniny som chodil k babke. Stále som si udržiaval kontakt so Slovenskom, to mi je najbližšie.

Dokonale ovládate slovenčinu, angličtinu aj češtinu. Ktorý jazyk je vám najprirodzenejší a ako rozprávate v kabíne? V kabíne je to individuálne. S Čechmi po česky, so Slovákmi po slovensky, to isté aj doma s rodičmi. Takže to striedam. Francúzštinu ste v Kanade neskúsili? Mali sme ju v škole, takže mám nejaké základy, ale keďže sme nebývali vo frankofónnej oblasti, veľa som toho pozabúdal. Ako by ste sám seba charakterizovali ako hráča? Ktorými kvalitami sa chcete odprezentovať v národnom tíme? Som pracovitý hráč. Snažím sa plniť všetky pokyny od trénerov na sto percent. Navyše mám dobré korčuľovanie, to by som na Nemeckom pohári chcel ukázať. V prvej lige vám celkom šli samostatné nájazdy. Považujete aj to za svoju špecialitu? Je pravda, že v prvej českej lige som mal sezónu, keď som mal asi 70 až 80-percentnú úspešnosť. Asi mi aj nájazdy idú relatívne dobre. V Olomouci nepatríte medzi bodových lídrov. Aká je vaša rola v tíme? Hrávam v oslabeniach aj presilovkách. Využívajú ma najmä na špinavú prácu a týmto sa snažím pomáhať. Ak sa k tomu pridajú body, som rád.