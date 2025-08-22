Expert zverejnil rebríček draftu NHL 2026, sú v ňom traja Slováci. Dá sa veriť prognóze rok dopredu?

BRATISLAVA. Pred NHL draftom 2025 panovala medzi fanúšikmi aj odborníkmi očakávaná nádej na výraznejší slovenský úspech.
Experti hovorili až o piatich menách s reálnou šancou na výber, pričom niektorí hráči sa spomínali aj v súvislosti s prvým kolom.
Realita však priniesla striedmejší výsledok a slovenský hokej má v zámorí troch nových draftovaných hráčov - Michala Prádela (75. miesto, Detroit), Michala Svrčeka (119. miesto, Detroit) a Jána Chovana (186. miesto, Los Angeles).
Budúci rok by mohol byť z pohľadu slovenských draftových nádejí veľmi podobný. Podľa prvých rebríčkov, ktoré vznikajú viac než 10 mesiacov pred výberom do NHL, sa v popredí opäť vyskytujú aj mená spod Tatier.
Hovorí sa, že draftová sezóna sa začína skončením turnaja Hlinka Gretzky Cup, prvej veľkej udalosti v kalendári hokejistov do 18 rokov. Práve tu sa prvýkrát stretávajú talenty daného ročníka, skauti a zástupcovia klubov z NHL na jednom mieste.
Ako je už zvykom, po konci turnaja, ktorý sa tento rok konal v Brne a Trenčíne a vyhrali ho hokejisti USA, vydáva zámorský expert Scott Wheeler svoj druhý rebríček pre nasledujúci draft do najlepšej ligy sveta.
Aby sme upresnili, Wheeler je renomovaný severoamerický novinár, ktorý sa špecializuje na mládežnícky a juniorský hokej. Dlhodobo pôsobí v redakcii The Athletic, kde pripravuje detailné analýzy draftových prospektov, rebríčky talentov a hĺbkové profily mladých hráčov.
Je známy svojou dôkladnou prácou so skautskými zdrojmi, sledovaním turnajov či juniorských šampionátov a jeho predsezónne i finálne draftové rebríčky patria medzi najcitovanejšie v odbore.
Prvý rebríček (top 26) uverejňuje Wheeler pravidelne v apríli, viac než rok pred samotným draftom. Na prelome augusta a septembra potom prichádza na rad rebríček top 32, ktorý zahŕňa 32 najlepších hokejistov pred vstupom do novej sezóny.
Do samotného draftu uverejní zámorský novinár ešte predbežný rebríček top 64 (v novembri), rebríček top 64 v polovici sezóny, rebríček top 64 v marci, rebríček top 64 po majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov a konečný rebríček top 100 najlepších talentov ročníka.
V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vyzerá jeho najnovší rebríček top 32 pred štartom nového ročníka, ktorí Slováci v ňom figurujú a či sa na základe dát z minulých rokov dá predpokladať, koľko hokejistov z Wheelerovho predsezónneho poradia nakoniec prejde draftom do NHL.
V rebríčku traja Slováci
Draft 2026 je zložený z hráčov narodených z konca roka 2007 a celého roka 2008. Podľa Wheelera túto skupinu mladých hokejistov vedie kanadský útočník Gavin McKenna.
Rodák z mestečka Whitehorse pri hraniciach s Aljaškou je považovaný za generačný talent. Na svojom konte má zlato z Hlinka Gretzky Cupu a titul z MS v hokeji do 18 rokov.
Vlani získal s tímom Medicine Hat Tigers trofej pre víťaza juniorskej WHL a počas sezóny nazbieral v 72 zápasoch ťažko uveriteľných 167 bodov.
Na ľade vyniká takmer vo všetkých herných činnostiach a experti mu len ťažko hľadajú slabinu. Mal by byť jasnou jednotkou draftu 2026.
Wheeler na 2. miesto zaradil švédského krídelníka Ivara Stenberga, 3. miesto patrí kanadskému obrancovi Keatonovi Verhoeffovi.
V rebríčku sa ocitli aj traja slovenskí hokejisti. Najvyššie z nich, na 16. miesto, zaradil zámorský expert útočníka Nitry Adama Nemca, brata Šimona Nemca, ktorý bol draftovaný v roku 2022 z 2. miesta a aktuálne je členom tímu New Jersey Devils v NHL.
Podľa Wheelera je Nemec „šikovný krídelník, ktorý si vie vytvoriť aj zakončiť šancu, dobre číta hru a vzhľadom na svoj vek hrá vyspelý hokej". Podľa neho je určite talent pre prvé kolo draftu.
O štyri miesta nižšie, na 20. miesto, zaradil Wheeler Tobiasa Tomíka. Útočník z Ilavy je odchovancom Dukly Trenčín, kde strávil aj posledný ročník a dokázal sa usadiť v extraligovom tíme.
Wheeler si o ňom myslí, že by mal byť produktívny krídelník do prvých troch útokov. Na Tomíkovi vyzdvihol „šikovné ruky, slušné korčuľovanie a dobrú strelu".
Na 22. miesto v zozname zaradil Tomáša Chrenka. Krídelník z Nitry je podľa Wheelera „veľmi inteligentný a spoluhráčom dokáže vytvoriť skvelé šance".
Na druhú stranu uviedol, že jeho nevýhodou môže byť výška, ktorá je, ako sme videli na tohtoročnom drafte, dôležitým ukazovateľom pre kluby z NHL. Chrenko podľa dostupných informácií meria okolo 180 centimetrov.
V rebríčku nižšie, na 28. mieste sa nachádza aj Vladimír Dravecký ml. Jeho otec Vladimír je bývalý slovenský reprezentant, syn ale po nezhodách so zväzom reprezentuje Česko, kde sa narodil a hokejovo aj vyrástol.
Wheeler sa často nemýli
Ak sa chceme pozrieť na to, aké majú vyššie spomenutí Slováci reálnu šancu na budúcoročný draft, vrátime sa zopár rokov späť a vyhodnotíme úspešnosť Wheelerových predsezónnych rebríčkov z rokov 2022, 2023, 2024 a 2025.
Vybrali sme posledné štyri roky aj preto, lebo práve v nich sa objavilo najviac slovenských mien za posledné obdobie.
Vôbec najúspešnejší draft pre Slovensko, ktorý bude aj niekedy v budúcnosti len ťažko zopakovateľný, bol v roku 2022.
Montreal Canadiens si z 1. miesta vybrali útočníka Juraja Slafkovského, New Jersey Devils z 2. miesta ukázali na obrancu Šimona Nemca. V prvom kole bol na 26. mieste vybraný Montrealom aj útočník Filip Mešár.
Všetci traja sa ocitli aj vo Wheelerovom predsezónnom rebríčku, ktorý uverejnil v septembri 2021. Nemec bol najvyššie postaveným Slovákom na 4. mieste, Slafkovský na 8. mieste a Mešár na 30. mieste.
Výraznejšie sa v rebríčku zmenilo postavenia iba Slafkovskému, ktorý vďaka výbornej draftovej sezóne poskočil až o 7 pozícií.
Z 32 hokejistov, ktorí sa ocitli v tomto zozname, bolo viac než 90 percent draftovaných do NHL. Osemnásť hráčov dokonca v prvom kole, čo tvorí približne 56 percent. Hráčov vybraných v 2. až 7. kole bolo 11.
Draftom v danom ročníku neprešli vôbec iba traja hokejisti - Markus Vidicek, Antonin Verreault a Maddox Fleming.
Ešte lepší odhad preukázal Wheeler v auguste 2022, keď robil prognózu pre draft 2023. Z 32 mien boli do NHL draftovaní všetci. V prvom kole si kluby vybrali až 22 hokejistov, ktorých zámorský expert vybral medzi elitu takmer rok pred výberom.
Na zozname boli aj dvaja Slováci. Dalibor Dvorský na 5. mieste, Alex Čiernik na 24. pozícii. Dvorský bol napokon draftovaný klubom St. Louis na 10. mieste, Čiernik sa výrazne prepadol a Philadelphia na neho ukázala až v 4. kole.
Okrem Dvorského bol v 1. kole draftovaný aj Samuel Honzek (16. miesto, Calgary), ktorý sa v augustovom zozname Wheelera nenachádzal.
V roku 2024, kedy si kluby z NHL vybrali iba jedného Slováka, Miroslava Šatana ml. v 7. kole, sa z predsezónneho rebríčka dostalo cez draft 28 hokejistov, čo je 87,5 percent. V prvom kole bola vybraná presná polovica zoznamu.
Doposiaľ posledný takýto rebríček, na základe ktorého sa dajú hodnotiť závery, vyšiel vlani v auguste. Lídrom poradia bol útočník James Hagens, ktorého Boston draftoval zo 6. miesta, aktuálna jednotka draftu Matthew Schaefer bol na 5. mieste.
Zo Slovákov sa v rebríčku objavil iba Luka Radivojevič, Wheeler ho zaradil na 27. miesto. Napísal o ňom, „že síce má menší vzrast, nájde sa niekoľko príkladov s podobnými kvalitami, ktorí sa dokázali presadiť v NHL, aj keď to bolo náročnejšie".
Podľa Wheelera bol Radivojevič na konci augusta 2023 prvokolový hráč. Ako po uplynutí roku vieme, Radivojeviča si nakoniec v júnovom drafte nevybral ani jeden klub, z veľkej časti kvôli jeho výške a zraneniu, ktoré utrpel v dôležitej časti ročníka.
Rok
Draftovaní v 1. kole
Draftovaní v 2. až 7. kole
Neboli draftovaní
Prešli draftom (%)
2022
18
11
3
90,63
2023
22
10
0
100
2024
16
12
4
87,5
2025
16
15
1
97
Šanca na draft je veľká
Ak sa pozrieme na vyššie uvedené čísla, šanca, že trojicu Slovákov - Nemec, Tomík a Chrenko - si vyberú kluby z NHL na drafte 2026 je obrovská.
Z hokejistov, ktorých Wheeler za posledné štyri roky zaradil do predsezónneho rebríčka na prelome augusta a septembra, sa cez draft neprebojovalo iba osem. To je z počtu 128 hráčov iba niečo vyše šesť percent neúspešných uchádzačov.
Tomík sa pred draftovou sezónou rozhodol zmeniť pôsobisko. Sedemnásťročný útočník bude hrať kanadskú juniorskú ligu WHL za tím Vancouver Giants, kde v minulosti pôsobil aj Samuel Honzek a dobrými výkonmi si vypýtal miesto v 1. kole draftu.
„Tobias chce napredovať. Za ten jeden rok, čo pôsobil pri mužoch v Trenčíne dospel zo všetkých stránok. Myslím si, že to môže byť jeden skvelý hokejista. To, či bol odchod do zámoria správna voľba, zhodnotíme neskôr. Verím, že sa mu bude v Kanade dariť a že budúci rok bude draftovaný vysoko," zhodnotil v rozhovore Mário Bližňák, športový manažér Dukly Trenčín.
Nemec a Chrenko zvolili opačnú cestu, v nasledujúcej sezóne budú spoločne pôsobiť v Nitre. Generálny manažér klubu Tomáš Chrenko st. v nedávnom rozhovore pre Sportnet prizvukoval, že obaja dostanú priestor v extralige. O zámorskej ceste v tíme pod Zoborom vôbec neuvažovali.
„Nevidím dôvod, aby sme ich posielali do Kanady, aby sa niekde ukazovali. Draft je možno nejaký čiastkový úspech, ale v klube nerobíme z toho veľkú vedu. Hokej sa predsa nehrá iba v NHL," uviedol Chrenko.
Šanca, že traja Slováci obhája miesto v prvom kole draftu, je vzhľadom na predchádzajúce ročníky rovnako sľubná.
Z Wheelerových rebríčkov uverejnených pred začiatkom nového ročníka sa do elitnej skupiny 32 hráčov dostalo v priemere 18 hokejistov, čo je približne 56 percent.
Samozrejme, tieto predpoklady platia len v ideálnych podmienkach. Realita býva zložitejšia: rozhodovať môžu zdravotné problémy, stagnácia vo výkonnosti či nedostatok priestoru v kluboch.
Ak sa však Slováci dokážu udržať zdraví, kontinuálne napredovať v kluboch a potvrdiť svoj potenciál v reprezentácii, štatistika sa môže zmeniť na príbeh ďalšej úspešnej draftovej kapitoly.