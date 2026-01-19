Regendovi pribudne konkurencia. San Jose uskutočnilo výmenu s Vancouverom

Klub zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks získal z Vancouveru Canucks útočníka Kiefera Sherwooda.
Obetoval za neho dve druhokolové voľby v draftoch v rokoch 2026 a 2027 a obrancu Colea Claytona.
Sherwood prežíva najúspešnejšiu sezónu v kariére, v 44 zápasoch nazbieral 23 bodov. So 17 gólmi bol najlepší strelec Canucks, ktorí sa nachádzajú na chvoste ligovej tabuľky a plánujú uvoľňovať hráčov.
Američan patril medzi najžiadanejších útočníkov, Sharks ho vyfúkli konkurentom niekoľko týždňov pred uzávierkou výmien (6. marca). V minulosti obliekal v profilige aj dresy Anaheimu, Colorada a Nashvillu.
Tridsaťročnému krídelníkovi po sezóne vyprší dvojročná zmluva, ktorá mu garantuje ročne 1,5 milióna dolárov, ak nepodpíše novú, stane sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. V San Jose sa stretne aj so slovenským útočníkom Pavlom Regendom.
„Radi by sme sa poďakovali Kieferovi za odvedenú prácu a jeho oddanosť Vancouveru. Ako organizácia sme mu dali príležitosť rásť a excelovať, na čo sme hrdí. Vzhľadom na naše postavenie a ďalšie smerovanie sme však cítili, že je potrebné urobiť tento krok a pokračovať tak v prestavbe,“ uviedol pre klubový web generálny manažér „kosatiek“ Patrik Allvin.
