Honzek: Mám jediný cieľ, dostať sa do prvého tímu Calgary

CALGARY. Má gól a päť asistencií a so šiestimi bodmi je najproduktívnejším hokejistom prípravy NHL na sezónu 2024/25. Samuel Honzek patrí k najpríjemnejším prekvapeniam v lige.

Ženie ho veľká motivácia. Chce šokovať a presvedčiť trénerov, že má na to, aby sa udržal v prvom tíme nielen celý kemp, ale aj po ňom.

"Je to veľký rozdiel oproti vlaňajšku. Som sebavedomejší a do kempu som prišiel s jasným a jediným cieľom, dostať sa do prvého tímu. Vnímam to ako čerstvý štart a chcem tu dokončiť tento cieľ," uviedol.