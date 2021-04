Ešte nosia košík a už je na nich zvedavý Ramsay. Dostanú sa až na šampionát?

„Možno pred pol rokom by som to ani nečakal. Som šťastný, že som tu. Je len na mne, ako sa ukážem a ako zabojujem o miesto,“ hovorí Slafkovský.

„Oproti dvadsiatke to bolo trošku rýchlejšie, musel som si zvyknúť na tempo, ale myslím, že sa to bude už len zlepšovať,“ vravel o prvom tréningu v národnom tíme.

Má osemnásť a rovnako ako Slafkovský aj on pôsobí v tíme TPS Turku do 20 rokov. A aj jeho čaká prvý súťažný zápas medzi seniormi.

Iná premiéra čaká obrancu Detvy Daniela Gachulinca, ktorý má už 27 rokov a na reprezentáciu veľmi nepomýšľal.

„Ak mám pravdu povedať, keby mi to niekto pred sezónou povedal, asi by som ostal prekvapený. O to viac som rád, že tu môžem byť,“ hovoril o nominácii do kempu.

Na tréningoch bol v obrannej dvojici so skúseným Marekom Ďalogom. A netuší, čo ho v jeho reprezentačnej premiére proti Lotyšom čaká.

„Neviem, ešte som proti nim nehral, neviem, čo od nich očakávať,“ priznal Gachulinec.

„Nedá sa to brať ako bežný ligový zápas, veď ide o reprezentáciu, ale vôbec si to nechcem pripúšťať,“ doplnil.

Až štyri zápasy za týždeň

Slovenskí hokejisti odohrajú tento týždeň hneď polovicu zo všetkých prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta.

V utorok (20.15) a stredu (16.00) nastúpia proti Lotyšom a cez víkend proti Nemcom (všetko v Piešťanoch).