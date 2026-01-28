Expert vidí v prvom kole draftu jedného Slováka. Najväčšiu hviezdu má mimo top 3

Zámorský expert Corey Pronman vydal ďalší z rebríčkov pred draftom 2026, kde vybral 36 najlepších mladíkov, ktorí by mali prejsť draftom.
Nachádza sa v ňom jeden Slovák, 17-ročný obranca Adam Goljer z Trenčína.
"Je veľký pravák a dobrý korčuliar," písal o ňom Pronman, ktorý ho umiestnil na 25. miesto, ktoré by znamenalo neskorý výber ešte v prvom kole.
"Nehrá úplne fyzicky, ale pracuje tvrdo, narúša šance súperov a efektívne získava puky," dodal expert v článku magazínu TheAthletic.
Goljerove hokejové atribúty - korčuľovanie, zručnosti s pukom, hokejové myslenie a bojovnosť, by podľa Pronmana mali stačiť na priemer v NHL.
"Nie je ofenzívna hviezda, ale má šikovné ruky a ofenzívne inštinkty a s pukom dokáže pracovať aj v náročných situáciách," písal Pronman, ktorý si ho vie predstaviť ako obojstranného zadáka, ktorý raz bude pravidelne nastupovať v NHL.
Adama Goljera prirovnal k Willovi Borgenovi, ktorý nastupuje za New York Rangers.
17-ročný Slovák v súčasnej sezóne nastupuje za A-mužstvo Trenčína. V 33 dueloch strelil štyri góly a zaznamenal šesť asistencií.
Na uplynulých MS do 20 rokov nastúpil v drese Slovenska a patril k najvyťažovanejším hráčom.
Na čele Pronmanovho rebríčka je kanadský obranca Keaton Verhoeff, hneď za ním nasleduje švédsky útočník Ivar Stenberg a prvú trojku uzatvára americký bek Chase Reid.
Až na štvrtom mieste sa nachádza kanadský útočník Gavin McKenna, ktorý bol dlhé roky považovaný za istú jednotku draftu 2026.
Počas súčasnej sezóny sa však prepadol vo viacerých rebríčkoch, ale takmer v žiadnom sa nenachádzal mimo prvej trojice.
Pronman prirovnal McKennu v Artemijovi Panarinovi.
V 36-člennom rebríčku sa nachádzajú aj traja Česi.
Najvyššie postaveným z nich je na pätnástom mieste krídelník Adam Novotný. Na 24. mieste sa nachádza obranca Jakub Vaneček na 33. priečke brankár Tobias Trejbal.
Draft NHL 2026 sa uskutoční 26. a 27. júna v Buffale.
Okrem Goljera majú zo Slovákov šancu na dobré umiestnenie aj Tomáš Chrenko či Adam Nemec.