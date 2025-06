Pokúsia sa zopakovať úspech z Pekingu. Slovensko na ZOH berie aj hráčov z NHL

To mu neposkytlo ideálnu štartovaciu pozíciu v New Jersey Devils a väčšinu ročníka strávil na farme v Utice. Do zostavy „diablov“ sa však postupne zapracovával v závere sezóny, blysol sa víťazným gólom v predĺžení tretieho stretnutia série proti Caroline.

Debut na ZOH by čakal aj Pospíšila, ktorý má za sebou druhú sezónu v drese Calgary Flames. Vlani si zahral aj na MS v Česku, no v siedmom stretnutí si poranil rameno a vo štvrťfinále proti Kanade (3:6) už v slovenskej zostave chýbal.

Tatar je spomedzi všetkých hráčov jediný bez zmluvy s tímom NHL. V najprestížnejšej lige sveta skončil po tom, čo odohral dovedna 927 stretnutí v základnej časti a ďalších 56 pridal v play off.

Zahral si na doteraz poslednej olympiáde s hráčmi zo zámoria v roku 2014 v ruskom Soči. Sedemkrát reprezentoval Slovensko na MS, v zbierke má striebro z roku 2012.

„Je to skvelý pocit pre hráčov z celého sveta. Tí z NHL sa na olympiáde predstavia po dvanástich rokoch. Už nedávny Turnaj štyroch krajín nám dal ponuku a možnosť vidieť, ako to vyzerá na najvyššom medzinárodnom leveli. Všetci sa tešíme, že budeme hrať za reprezentáciu a budeme mať možnosť porovnať sa so svetom,“ povedal Tatar.

„Chalani sú plodmi práce hokejového zväzu a toho, ako to v slovenskom hokeji funguje. Chalani boli draftovaní do NHL, rok čo rok budú dospievať. Dnes sú to mladí hráči, no o niekoľko rokov môžu byť reprezentační lídri.

Verím, že budú mať dobré sezóny a možno sa s nimi uvidíme na olympiáde. Bude pre mňa skvelé zdieľať s nimi kabínu a zahrať si s nimi na veľkom turnaji. Pevne verím, že zložíme čo najsilnejší tím,“ dodal.