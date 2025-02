Slafkovský s Dvorským v útoku? Zostavili sme slovenský tím na zimnej olympiáde 2026

Útočníci:

Slafkovský - Dvorský - Honzek

Hudáček - Ružička - Tatar

Kelemen - Pospíšil - Studenič

Regenda - Sukeľ - Sýkora

Extra hráči: Hrivík, Okuliar

Obrancovia:

Feherváry - Černák

Koch – Nemec

Gernát - Čerešňák

Ivan - Kňažko

Brankári:

Hlavaj, Rybár, Škorvánek

V prvej formácii by tréneri stavili na mladosť a dravosť. Navyše, trojica sa pozná z pôsobenia v juniorskom hokeji.

Druhá formácia je najskúsenejšia. Ružička by mohol pasovať k zohratej dvojici Tatar -Hudáček.

Tretia formácia by bola silová, ktorá by bola nepríjemná pre súperov. Studenič by mohol do nej priniesť ešte viac rýchlosti.

Vo štvrtej formácii budú hráči, ktorí idú každé striedanie na doraz. Okrem toho budú využiteľní do špeciálnych tímov.

V obrane a bránke by bolo to najlepšie, čo Slovensko má. Ako turnajová jednotka by začínal Samuel Hlavaj.

Extra hráči: Marek Hrivík je ako center využiteľný do každej formácie a na každé miesto v zostave. Okuliar by mohol zastúpiť krídlo, ktorému sa nemusí dariť. Je použiteľný aj v prvých troch útokoch.