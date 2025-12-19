Príklepy z NHL: Žiadna invázia do Európy. Ktoré mestá sú najväčší favoriti na vstup do profiligy?

24. októbra 2025 sa v NHL stretli Colorado Avalanche a Carolina Hurricanes. Lenže kto si zapol televízny prenos bez kontextu, mohol mať pocit, že sa vrátil o niekoľko dekád späť.
Iné dresy, iné logá, iné menovky… A na ľade zrazu Quebec Nordiques proti Hartfordu Whalers.
Na štadióne Ball Arena v Denveri sa tak odohral zápas, ktorý bol skôr spomienkou než návratom. Súčasné kluby si uctili svojich predchodcov, ktorí v NHL nefigurujú už 30, respektíve 28 rokov.
Pre fanúšikov to bol nostalgický večer, pre ligu pripomienka toho, ako hlboko má zámorský hokej zakorenenú históriu.
Optimisti by mohli povedať, že reálny návrat podobných značiek je len otázkou času. Realita expanzie NHL je však oveľa zložitejšia a najmä drahšia.
V ktorom meste by sa mohlo hrať už o zopár rokov?
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad najzaujímavejších správ, príbehov a zákulisných informácií z NHL.
Každý týždeň prináša rýchly a trefný súhrn diania v najlepšej hokejovej lige sveta – presne ako dobre mierený príklep.
1. Špekulácie o možnej expanzii NHL v posledných týždňoch rozvíril bývalý švédsky hokejista a dnes televízny expert Håkan Loob.
Víťaz Stanleyho pohára z roku 1989 pre SVT naznačil, že liga má priestor na rast a v krátkom čase by sa mohla rozšíriť aj do Európy. Áno, čítate správne.
„NHL je pre Európu zaujímavá, pretože hrá v lige veľa európskych hráčov," povedal.
Podľa Looba by dokonca mohlo dôjsť k vytvoreniu samostatnej európskej divízie už v horizonte piatich rokov, zloženej z veľkých hokejových miest ako Štokholm, Helsinki či Praha, kde sa NHL už viackrát predstavila v rámci série Global Series, čiže zápasoch hraných po celom svete.
2. Lenže takýto projekt je skôr teória než reálny plán. V praxi by totiž išlo o extrémne náročný a drahý projekt. Skĺbiť rozpis zápasov, cestovanie a vzájomné duely s klubmi zo Severnej Ameriky by bolo logisticky komplikované a viedlo by k dlhým výjazdom.
Problémom by boli aj televízne časy, kolektívne zmluvy, daňové a právne rozdiely medzi krajinami či otázka výkonnostnej parity.
Navyše, pre európske kluby by vstup do NHL mohol byť z dlhodobého hľadiska nerentabilný, bez istoty návratnosti obrovských investícií.
3. Hoci komisár NHL Gary Bettman túto možnosť priamo nevyvrátil, počas nedávnych zápasov NHL v Štokholme uviedol, že „NHL neplánuje inváziu do Európy".
Liga je podľa jeho slov pripravená investovať do marketingu v Európe, no nie s cieľom rozširovania, ale pre posilnenie značky a nadviazanie nových partnerstiev.
4. Aj keď slová Looba mohli znieť nereálne, iba podnietili ďalšie špekulácie o nových tímoch v NHL. Liga je pod vedením Bettmana dobrý marketingový produkt, ktorý funguje dobre, majiteľom klubov zarába, ale zároveň má stále priestor na zlepšenie a zvýšenie kapitálu.
A to sa dá dosiahnuť aj tým, že do ligy vstúpia ďalšie tímy. Záujemcov o exkluzívne miesta je stále veľa.
Bettman na decembrovom stretnutí Rady guvernérov zopakoval, že rozširovanie ligy nie je „horúcou témou dňa“. Zároveň však priznáva, že v zákulisí sa dejú nejaké veci.
5. Najsilnejšie karty momentálne drží Houston, štvrté najväčšie mesto USA. Pre NHL je táto oblasť zlatou baňou, aj napriek tomu, že v štáte Texas hrá už jeden tím - Dallas Stars, s ktorým by Houston vytvoril silnú rivalitu.
O klub v tomto mesta sa údajne snažia dvaja boháči. Jedným z nich je Tilman Fertitta, majiteľ tímu NBA Houston Rockets a prevádzkovateľ haly Toyota Center. Práve on bol roky považovaný za prirodzeného kandidáta, pretože vlastní kľúčovú infraštruktúru. Verejne vyhlásil, že by „veľmi rád priniesol NHL do Houstonu“, no dlho sa špekulovalo, či je ochotný zaplatiť prudko rastúce vstupné poplatky.
V poslednom období sa ale o vstup do NHL snaží aj miliardár Dan Friedkin, majiteľ skupiny The Friedkin Group (vlastní napr. AS Rím) a jeden z najbohatších obyvateľov Texasu. Podľa správ z Associated Press a Sportsnet to bol práve on, kto inicioval oficiálne stretnutia s vedením NHL, aby prediskutoval možnosti expanzie.
6. Tesne v závese je tiež Atlanta, rovnako marketingovo a televízne zaujímavá oblasť, ktorá sa snaží o tretí pokus s NHL cez ambiciózny projekt na predmestí Forsyth County.
Problémom môže byť to, že v meste boli neúspešné už dva kluby - Flames sa presťahovali do Calgary, Thrashers do Winnipegu.
7. Príbeh hokeja nepovedal posledné slovo ani v púšti. Napriek tomu, že Arizona Coyotes sa pred sezónou 2024/25 transformovali na Utah Mammoth, Gary Bettman opakovane deklaruje, že NHL sa do Phoenixu chce vrátiť.
Arizona má od ligy prisľúbené prioritné postavenie, avšak podmienka je neúprosná: moderná aréna na úrovni 21. storočia. Oči sa momentálne upierajú na majiteľa basketbalových Suns Mata Ishbiu, ktorý by mohol byť kľúčom k návratu.
8. A čo Quebec a Hartford z úvodu článku? Hoci fanúšikovia oboch bývalých klubov neustále snívajú o návrate, realita je neúprosná. NHL pod vedením Garyho Bettmana uprednostňuje rast televízneho trhu a strategické pokrytie USA.
Quebec City má síce špičkovú arénu Videotron Centre, hokejovú vášeň a stále oddaných fanúšikov, ale liga sa obáva saturácie kanadského trhu a nízkej kúpyschopnosti v porovnaní s americkými gigantmi. NHL generuje veľkú časť príjmov z televíznych zmlúv práve v USA a pridanie ďalšieho kanadského tímu tieto príjmy z amerického trhu prakticky nezvyšuje.
V prípade Hartfordu je situácia ešte zložitejšia – mesto sa nachádza v „zovretí“ medzi silnými trhmi Rangers, Islanders, Devils a Bruins, pričom chýbajúca moderná infraštruktúra a menší korporátny sektor robia z návratu Whalers momentálne len krásnu, no nereálnu spomienku.
9. Ak si niekto myslel, že 650 miliónov dolárov, ktoré zaplatil Seattle pred štyrmi rokmi za vstup do NHL, bola vysoká suma, realita roku 2026 ho vyvedie z omylu.
Podľa najnovších informácií z Rady guvernérov sa očakávaný vstupný poplatok pre ďalšie tímy ligy vyšplhá na astronomické 2 miliardy dolárov. Táto suma nezahŕňa náklady na výstavbu haly či infraštruktúru, čo celkovú investíciu tlačí k hranici troch miliárd.
NHL sa stala exkluzívnym klubom a práve táto cenovka je dôvodom, prečo sa pri každej debate o rozširovaní spomínajú skôr americké metropoly než hokejovo hladný, no ekonomicky menší Quebec City.
Tím
Rok vstupu
Poplatok za vstup
Vegas Golden Knights
2017
500 miliónov dolárov
Seattle Kraken
2021
650 miliónov dolárov
Nový tím
2028/29 (odhad)
2 miliardy dolárov
10. Zmeny na mape NHL sa nemusia týkať len expanzie, ale aj vlastníckej štruktúry tradičných klubov.
Investičná skupina Hoffmann Family of Companies je podľa zámorských médií blízko k dohode o kúpe Pittsburghu Penguins od spoločnosti Fenway Sports Group, ktorá klub prevzala len koncom roka 2021 od Rona Burkleho a Maria Lemieuxa.
Finančné podmienky zatiaľ nezverejnili, no podľa Forbes sa hodnota Penguins pohybuje okolo 1,7 miliardy dolárov.
11. Hokejový svet NHL stále spracováva jeden z najväčších trejdov posledných rokov. Kapitán Vancouveru Canucks a držiteľ Norris Trophy Quinn Hughes zmenil dres a presťahoval sa do Minnesoty.
Wild za elitného obrancu zaplatili kráľovské výkupné: do Britskej Kolumbie poslali rakúskeho centra Marca Rossiho vysoko hodnoteného mladého obrancu Zeeva Buiuma a balík doplnili voľbou v prvom kole draftu 2026.
12. Pre Vancouver ide o bolestivý, ale strategický krok smerom k hĺbkovej prestavbe. Hughes v tíme odmietol preĺžiť zmluvu, a tak Canucks nemali jednoducho na výber.
Minnesota jasne deklaruje útok na Stanleyho pohár. S Hughesom, ktorý má platný kontrakt do leta 2027, majú minimálne dva pokusy v play-off.
13. Dvadsaťšesťročný obranca po príchode do Minnesoty deklaroval, že je otvorený aj podpisu novej zmluvy práve s Wild. Ocenil aj fakt, že generálny manažér Bill Guerin bol za neho ochotný poslať veľký balík skutočne dobrých hráčov.
Výmena sa podľa rôznych zdrojov udiala veľmi rýchlo, v priebehu iba piatich dní. Aj napriek tomu, že Minnesotu len málokto radil medzi favoritov na zisk elitného obrancu.
14. Hughes sa tak aspoň nateraz nespojil s bratmi Jackom a Lukeom, ktorí spolu hrajú za New Jersey. Aj keď podľa zámorských insiderov bola na stole aj ponuka z tímu Devils.
Tí boli ochotní vzdať sa Šimona Nemca, Dawsona Mercera, Antona Silayeva a výbery v drafte, avšak klub mal problém s platovým stropom, kde by sa Hughes už jednoducho nevošiel.
15. Faktor Hughes sa prejavil okamžite. V troch zápasoch za Minnesotu získal dva body za gól a asistenciu a Wild všetky tri stretnutia vyhrali.
Darí sa však aj jeho potenciálnemu nástupcovi Buiumovi vo Vancouveri. Na rovnaký počet bodov (2) mu stačil ešte o zápas menej.
16. Šimon Nemec bude New Jersey Devils istý čas chýbať pre nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela, no situáciu upokojil. Dvadsaťjedenročný bek sa zranil na tréningu, vynechal už tri zápasy a klub ho zapísal na listinu zranených, návrat by však nemusel byť ďaleko.
„Nemyslím si, že je to niečo extra vážne,“ uviedol Nemec pre Hockey Slovakia a naznačil, že pri priaznivom vývoji by sa mohol vrátiť ešte do konca kalendárneho roka.
17. Edmonton Oilers sa výrazne pustili do riešenia brankárskej otázky. Z Pittsburghu Penguins získali skúseného Tristana Jarryho spolu s útočníkom Samuelom Poulinom výmenou za Stuarta Skinnera, obrancu Bretta Kulaka a voľbu v 2. kole draftu 2029, pričom v separátnej výmene prišiel z Nashvillu aj obranca Spencer Stastney za výber v 3. kole draftu 2027.
Lenže Jarry tiež nemá za sebou príliš úspešné obdobie. V minulom ročníku ho Penguins na istý čas poslali aj do farmárskej AHL.
V prebiehajúcej sezóne sa však štatisticky zlepšil, v 14 stretnutiach priviedol „tučniakov“ k deviatim víťazstvám, pričom zaznamenal úspešnosť zásahov 90,9 percenta a priemer 2,66 inkasovaného gólu na zápas.
Krátko po jeho nagažovaní však prišiel ďalší problém. Jarry odstúpil v noci na piatok zo zápasu proti Bostonu v druhej tretine pre bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela.
18. Stuart Skinner už v novom drese Pittsburghu sledoval z bránkoviska výnimočnú chvíľu bývalého spoluhráča z Edmontonu. Leon Draisaitl si totiž štyrmi asistenciami práve proti Pens zapísal jubilejný 1000. bod v NHL a stal sa prvým Nemcom v histórii, ktorému sa to podarilo.
Na míľnik dosiahol v 824. zápase, čo je piaty najrýchlejší výkon spomedzi hráčov narodených mimo Severnej Ameriky.
19. Prvým v tejto štatistike je Peter Šťastný, ktorému na tisíc bodov stačilo iba 682 zápasov.
20. Blízko návratu na ľad po dlhom zranení je útočník Floridy Matthew Tkachuk. Kapitán tímu Aleksander Barkov plánuje využiť svoje postavenie v tíme na to, aby ho mohol poslať rozohrať sa až do nižšej súťaže ECHL. Prezradil to Tkachuk v podcaste Wingman, v ktorom sa pravidelne rozpráva so svojim bratom Bradym.
Panthers majú v tretej najvyššej zámorskej súťaži spoluprácu s klubom Savannah Ghost Pirates, ktorý sa nachádza neďaleko Floridy v štáte Georgia.
Podľa Tkachuka odohrá tím ECHL domáci zápas 26. decembra a je možné, že Tkachuk si tam naozaj zahrá. Ak by sa tak stalo, Barkov prisľúbil, že na zápas by vycestoval celý tím.
„Ja vôbec netuším, kde sa to nachádza na mape. Poznám iba Floridu a St. Louis. Ale ak je to blízko, kapitána musím poslúchnuť," hovoril so smiechom Matthew Tkachuk.
21. NHL vo štvrtok predstavila špeciálne dresy pre zápas Stadium Series medzi Bostonom Bruins a Tampou Bay Lightning, ktorý sa odohrá 1. februára 2026 na štadióne Raymond James Stadium na Floride.
Tampa Bay stavila na dvojfarebnú kombináciu tradičnej kráľovskej modrej s novým svetlomodrým odtieňom, doplnenú o textúru blesku a pirátske detaily.
Boston zas vzdal hold oblasti New England písmom inšpirovaným tímom New England Patriots v NFL a motívom medveďa.
22. LA Kings zvolili netradičný spôsob, ako osloviť najmladších fanúšikov. Pred domácim zápasom v rámci tematickej „Noci detí“ vyšli hráči na rozcvičku v dresoch s číslom 67, ktoré odkazuje na trend mimoriadne populárny najmä na sociálnej sieti TikTok.
Všetky rozcvičkové dresy následne hráči podpísali a putovali do charitatívnej dražby v prospech nadácie Kings Care.
23. Milan Lucic sa po pauze vracia k profesionálnemu hokeju, no mimo tradičných zámorských líg. Skúsený kanadský útočník podpísal zmluvu s Fife Flyers z britskej EIHL, najvyššej súťaže vo Veľkej Británii, čím posilní najstarší profesionálny hokejový klub v krajine, založený už v roku 1938.
Tridsaťsedemročný rodák z Vancouveru naposledy pôsobil v NHL v sezóne 2023/24 v drese Bostonu Bruins.
V uplynulom období sa neúspešne snažil získať kontrakt v St. Louis, odohral len päť zápasov v AHL za Springfield.
Jeho návrat do hry je vnímaný ako nečakaný reštart kariéry, ktorý môže EIHL priniesť výraznejšiu medzinárodnú pozornosť.