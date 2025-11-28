Príklepy z NHL: Slafkovského Montreal patrí medzi najhodnotnejšie kluby v súťaži

Hokejová NHL patrí medzi štyri veľké severoamerické ligy, no v rámci športového biznisu stále stojí až za americkým futbalom, basketbalom aj bejzbalom.
NFL je dnes suverénne najbohatšia športová organizácia na kontinente, NBA už dávno prekročila hranicu, kde sa hodnoty tímov rátajú len v nízkych miliardách, a aj tradičná MLB ostáva finančne silnejšia než NHL.
V tomto prostredí pôsobí hokej ako najmenší z veľkých, no zároveň je zaujímavé, že aj „štvrtá“ liga dokáže produkovať značky, ktoré majú miliardové hodnoty a medziročne rastú rýchlejšie než kedysi.
Práve preto je každoročné hodnotenie klubov NHL dobrým zrkadlom toho, ako sa hokejový biznis posúva - aj keď stále nehrá v tej istej finančnej váhe ako zvyšné tri veľké ligy.
CNBC, americká finančná televízia a spravodajský portál, zverejnila najnovší rebríček hodnoty klubov NHL pre rok 2025.
Fundovaný ekonomický server každý rok hodnotí všetkých 32 organizácií podľa toho, koľko by stáli na trhu.
Do úvahy berie kombináciu trhovej hodnoty klubu, jeho dlhov, príjmov či ekonomiky arény. Metodika vychádza z reálnych transakcií, dostupných finančných údajov a odhadov ľudí z prostredia hokejového biznisu.
Výsledky hovoria o tom, že priemerná hodnota klubov NHL sa opäť zvýšila a medziročne narástla približne o 15 percent.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad najzaujímavejších správ, príbehov a zákulisných informácií z NHL.
Každý týždeň prináša rýchly a trefný súhrn diania v najlepšej hokejovej lige sveta – presne ako dobre mierený príklep.
1. Najdrahšiu značku ligy má Toronto, CNBC ich hodnotu ocenil na 4,3 miliardy dolárov. Maple Leafs zostávajú jednotkou rebríčka aj preto, že ich domáci trh patrí k najbohatším v NHL a klub dlhodobo ťaží zo silnej fanúšikovskej základne.
Kombinácia vysokých príjmov z lístkov a stabilného televízneho zázemia z nich robí tím, ktorý si svoju pozíciu drží bez ohľadu na výsledky na ľade.
Tie sú v tomto období doslova príšerné. Klub, ktorý by chcel pomýšľať na najvyššie méty, sa aktuálne nachádza na chvoste Východnej konferencie. Horším tímom je len Buffalo.
2. Druhú priečku s hodnotou 3,8 miliardy si držia New York Rangers. Z hľadiska zápasovej návštevnosti sú úplne inde než zvyšok ligy – len minulú sezónu vybrali v legendárnej Madison Square Garden najviac na vstupnom zo všetkých klubov.
3. Tretie miesto obsadil, možno trochu prekvapivo, Montreal s celkovou hodnotnou 3,4 milardy dolárov. Canadiens sú však stabilnou a tradičnou značkou s celonárodným dosahom.
Keď pridáme k tomu fakt, že majú mladý tím plný talentovaných hráčov a v najbližších rokoch by sa mali zaradiť medzi okruh najväčších favoritov na zisk Stanleyho pohára, zdá sa, že Montreal je jedna z najistejších investícií v lige.
4. O krok ďalej sa posunul aj Edmonton (3,1 miliardy), ktorému pomohla nielen účasť vo finále Stanley Cupu dvakrát po sebe, ale najmä fenomenálny Connor McDavid, ktorý do modernej arény Rogers Place láka tisícky fanúšikov.
5. Dvojnásobní šampióni z Floridy sa na ekonomickom poli pohybujú v spodnej časti. Aj keď hokej v Slnečnom štáte sa stáva obľúbeným, hodnota Panthers je „len" 1,75 miliardy, čo klub radí až na 23. miesto.
6. Na úplnom spodku rebríčka sa pohybujú značky, ktoré ani hokejovo nelákajú. „Najlacnejším" klubom v NHL je Columbus (1,4 miliardy), pred ním sa nachádza Buffalo (1,42 miliardy), 30. miesto zase patrí Ottawe (1,44 miliardy).
7. Komisár NHL Gary Bettman hovorí, že tímy sú stále podhodnotené. Podľa neho NHL „narastie o viac ako 100 % za tri roky“ a trh by v prípade predaja určite prelomil hranice aktuálnych odhadov.
8. Za posledné obdobie výrazne narástli aj expanzné ceny, teda sumy, za ktoré by mohli nové kluby vstúpiť do súťaže.
Vegas dalo v roku 2017 za vstup 500 miliónov USD, Seattle v roku 2021 650 miliónov a najnovší „prírastok" Utah Mammoth stáli už 1,2 miliardy. „Ak budeme rozširovať, musí to začínať dvojkou," dodal Bettman.
Poradie
Klub
Hodnota (v miliardách USD)
Majitelia
1.
Toronto Maple Leafs
4,3
Rogers Communications, Larry Tanenbaum
2.
New York Rangers
3,8
Madison Square Garden Sports
3.
Montreal Canadiens
3,4
Rodina Molsonovcov
4.
Los Angeles Kings
3,15
Philip Anschutz
5.
Edmonton Oilers
3,1
Daryl Katz
6.
Boston Bruins
3,05
Jeremy Jacobs
7.
Chicago Blackhawks
2,75
Rodina Wirtzovcov
8.
Philadelphia Flyers
2,6
Comcast
9.
Washington Capitals
2,5
Ted Leonsis
10.
Detroit Red Wings
2,47
Marian Ilitch
9. Jednoznačne najlepším Slovákom v NHL je aktuálne Šimon Nemec. Hoci po hetriku sa jeho bodové konto príliš nerozširovalo, v stredu bol opäť hrdinom New Jersey.
Gólom v 3. minúte predĺženia rozhodol o výhre 3:2. Po zápase ho vyhlásili za prvú hviezdu.
Len šesť obrancov v celej histórii NHL strelilo pred dovŕšením 22 rokov dva góly v predĺžení. Pred Nemcom to naposledy dokázali Moritz Seider a P. K. Subban.
„Ťažko sa mi vysvetľuje, čo teraz prežívam. Som naozaj šťastný. Teší ma, že sme vyhrali ťažký zápas," hovoril Nemec.
10 New Jersey a Colorado zostávajú jedinými dvoma tímami, ktoré na domácom štadióne ešte neprehrali v riadnom hracom čase. Pre Devils ide o vyrovnanie rekordu organizácie v počte získaných bodov od začiatku sezóny.
11. Gólovo sa počas týždňa presadil aj Juraj Slafkovský do siete Utahu. Jeho gól ale rozhodcovia neuznali po trénerskej výzve Mamooth, ktorí správne odhadli postavenie mimo hru. Hádajte, kto bol spôsobil ofsajd? Áno, bol to Slafkovský.
12. Prvý zápas za Montreal odohral Florian Xhekaj, mladší brat obrancu Canadiens Arbera. Bolo to prvýkrát, kedy sa súrodenci stretli v jednom tíme v rámci súťažného zápasu.
„Toto je niečo, na čom sme všetci pracovali a o čom som celý ten čas mohla iba snívať. Snívali sme o tom, že raz budú hrať spolu v jednom tíme a teraz sa to stalo," uviedla dojatá mama Simona, ktorá pochádza z Česka.
13. Po zranení Samuela Honzeka prišli zo zámoria ďalšie nepríjemné správy. Zo zostavy Tampy Bay vypadol obranca Erik Černák, ktorý sa bude zotavovať z bližšie nešpecifikovného zranenia niekoľko týždňov. Nateraz zostáva otázne, či stihne olympijské hry.
14. Bratia Tkachukovci spustili nový týždenný podcast s názvom „Wingmen“. V prvých epizódach sa budú Brady a Matthew iba rozprávať o všetkom, čo sa týka hokeja, športu a „iných životných vecí“.
Sú prví aktívni hokejisti, ktorí spustili obdobný projekt.
15. Logan Cooley, trojka draftu 2022, sa stal prvým hráčom v histórii klubu Utah Mammoth, ktorý strelil štyri góly v jednom zápase.
Pre 21-ročného Američana to bol druhý trojgólový zápas v sezóne. Okrem neho zatiaľ strelili dva hetriky iba Connor Bedard z Chicaga a Macklin Celebrini zo San Jose.
Zdá sa, že reklamný slogan NHL „Nová zlatá éra začína teraz" naozaj začína platiť.
16. Ak by sa play-off začalo na Deň vďakyvzdania, z Východnej konferencie by do neho postúpili Tampa Bay, Ottawa, Boston, New Jersey, Carolina, Washington, NY Islanders a Pittsburgh.
Zo „západu" by si vo vyraďovačke zahrali Colorado, Dallas, Minnesota, Anaheim, Vegas, Seattle, Los Angeles a Utah.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: