Jeden pracoval v supermarkete, druhý pri hokeji takmer zomrel. Montreal má jedinečných bratov

MONTREAL. Predstavte si, že cez víkend sedíte v hokejovej aréne Bell Centre v Montreale a sledujete svojich synov, ako spolu prvýkrát nastupujú v drese Canadiens na súťažný zápas NHL.
Moment, ktorý sa zapíše do rodinnej histórie.
A teraz si predstavte, že o niekoľko hodín neskôr zazvoní budík. Pondelok ráno, šesť hodín. Návrat do reality.
Rýchly tréning v posilňovni ešte pred svitaním a potom dlhá šichta v garáži miestneho veľkoobchodu Costco, kde sa na začiatku zimy v servisnej dielni dennodenne prezúvajú desiatky áut.
Ešte minulý večer bola v centre pozornosti hokejového Montrealu. V pondelok už znovu stála pri zdvihákoch a náradí.
Taký je kontrast života Simony Xhekajovej - matky bratov Arbera a Floriana - tvrdá, obyčajná rutina, ktorá roky rámovala neobyčajné hokejové okamihy jej synov.
A práve bez tejto každodennej driny by sa náročná cesta synov do NHL ani nezačala.
Mame sa splnil sen
Príbeh rodiny Xhekajovcov je ako dobrý filmový scenár. Mama Simona a otec Jack prišli do Kanady v 90. rokoch hľadajúc lepší život. Simona opustila Česko s jedným kufrom, Jack zase Albánsko s falošným pasom a bez peňazí.
Zoznámili sa v jednom hoteli cez spoločných priateľov v meste Hamilton. Vzali sa a založili si rodinu. Spolu majú štyri deti - synov Arbera a Floriana a dcéry Sophiu a Dominiku.
Kým mama Simona sa v pondelok vrátila do práce v garáži, otec Jack nastúpil na smenu v spoločnosti National Steel Car, kde ako zvárač vyrába nákladné železničné vagóny.
Aby ich synovia mohli hrať hokej, obaja mali v jednom čase aj dve práce. A ako to zvládli utiahnuť finančne? Doteraz splácajú hypotéku. „Bolo to veľmi ťažké, ale niekedy sa ťažké veci vyplatia," hovorí mama Simona.
Rodina bola v sobotu večer v montrealskej aréne, aby si spoločne užila debut mladšieho Floriana v NHL. Bol to prvý súťažný zápas, v ktorom nastúpil po boku brata Arbera.
„Toto je niečo, na čom sme všetci pracovali a o čom som celý ten čas mohla iba snívať. Snívali sme o tom, že raz budú hrať spolu v jednom tíme a teraz sa to stalo."
„Obetovali pre nás všetko, aby sme sa dostali až sem,“ povedal Florian o rodičoch po sobotnom zápase, v ktorom Montreal zdolal Toronto 5:2.
„V podstate celé detstvo sme strávili na ľade. Snažíme sa im to vracať vždy, keď môžeme, no nikdy im nebudeme môcť dostatočne poďakovať.“
„Otcovi sme napríklad kúpili auto a uvidíme, čo príde ďalej. Zaslúžia si celý svet. A to, že nás dnes večer mohli vidieť spolu na ľade, je pre nich výnimočné. Pre mňa a Arbera tiež,“ dodal mladší z bratov.
Reprezentanti Česka?
Bratia na reprezentačnej úrovni nikdy nehrali za Kanadu, no za istých okolností by mohli reprezentovať aj Česko, krajinu, odkiaľ pricestovala ich mama.
Český pôvod majú potvrdený aj úradne. V pase majú uvedené kanadsko-české občianstvo.
České médiá s radosťou pripomínajú ich pôvod, veď takých silných a zručných hráčov by zaiste reprezentácia našich západných susedov rada prijala.
Starší Arber sa v minulosti vyjadril, že by sa nebránil možnosti reprezentovať Česko, a to aj kvôli mame, ktorá by podľa jeho slov bola veľmi hrdá.
Lenže šanca na túto možnosť je veľmi malá. Rada IIHF sa však môže uzniesť na výnimke, ktorou by to povolila. Inak by v Česku museli obaja odohrať aspoň dve profesionálne sezóny.
Teraz sa však s určitosťou sústredia na NHL, do ktorej bolo pre oboch náročné sa dostať.
Ochranca Slafkovského
Arber ako juniorský hokejista nikdy neprešiel žiadnym draftom. Nielen tým do NHL, ale ani v OHL (Ontario Hockey League).
Vtedy mal pocit, že je koniec. Cítil sa ako hráč, o ktorého nik nestojí. Lenže počas kariéry mal vždy šťastie v nešťastí.
Objavili ho správni ľudia, ktorí sa nebáli riskovať. Dostal ponuku zúčastniť sa na kempe mládežníckeho tímu Kitchener Rangers. Ani tam nevynikal, ale skôr tvrdo pracoval.
Osud mu však hádzal pod nohy ďalšie polená. Keď počas pandémie koronavírusu uzavreli kanadské súťaže, musel sa zamestnať v supermarkete Costco v Hamiltone. Presne tam, kde teraz pracuje aj jeho mama.
„Je to pravda, naozaj pracoval v Costcu. V lete niekedy vymeškal naše videohovory, lebo mal práve smeny v obchode,“ vyhlásil Mike McKenzie, generálny manažér Kitcheneru.
„O tri mesiace neskôr už mal zmluvu v NHL. Je to skvelý chalan, veľmi mu to prajeme a môže byť pre ostatných príkladom.“
Montreal mu kontrakt ponúkol v októbri 2021 po tom, čo zaujal na predsezónnom kempe. Xhekaj vtedy nehral hokej rok a pol a mal na konte iba 20 bodov a 114 zápasov v OHL.
Vedenie Canadiens mu napriek tomu verilo. Videli to, čo dnes ukazuje naplno aj v NHL - tvrdosť, charakter, odvahu preberať zodpovednosť v najťažších momentoch.
Jeho bývalý tréner Jay McKee o ňom hovoril ako o „monštre“, ktoré sa nezľakne ničoho.
Arber Xhekaj si nováčikovské kolo odkrúžil v októbri 2022. Na ľad vybehol spoločne s Jurajom Slafkovským, s ktorým sa od prvej chvíle stali veľkí kamaráti.
Xhekaj, ktorý sa stal prvým hráčom v histórii NHL s priezviskom začínajúcim sa na „X“, sa stal ochrancom mladého Slováka a vždy bol ochotný brániť ho.
„Keď hráte s niekým ako Arber (Xhekaj), ktorý dokáže kohokoľvek zabiť, tak sa hrá naozaj jednoducho," žartoval raz Slafkovský.
Zo Xhekaja sa stal „šerif Montrealu" - nebojácny urastený muž pripravený kedykoľvek zasiahnuť. Navzdory svojej postave mu v kabíne prischla iná úsmevná prezývka - „Wi-Fi".
Meno s európskymi koreňmi pripomína v zámorí skôr zhluk náhodných písmen. Čosi ako heslo na internetové pripojenie.
Pri hokeji takmer zomrel
Florian, podobne ako brat Arber, hokejovo vyrastal na ľade v rodnom Hamiltone. Keď mal 14 rokov, na medzinárodnom turnaji v Španielsku ho súper nešťastne trafil lakťom do chrbta a spôsobil mu prasknutie obličky.
Jeho stav bol kritický. Matka okamžite priletela za ním a v Španielsku strávila niekoľko mesiacov, počas ktorých Florian podstúpil viacero operácií a bol odkázaný na invalidný vozík.
„Moje dieťa takmer zomrelo," spomínala mama Simona.
Z ťažkého zranenia sa zotavil, no v začiatkoch kariéry bol skôr prehliadaný ako velebený. Ani on neprešiel draftom OHL.
Namiesto toho začal v menej sledovanej súťaži Greater Ontario Junior Hockey League (GOJHL). Ani tam nepatril medzi najlepších. Bol solídnym hráčom, ale žiadny veľký talent.
Svoje danosti - tvrdosť a schopnosť bodovať - preukázal až v nasledujúcich sezónach, keď ako voľný hráč podpísal zmluvu s tímom Bulldogs v rodnom Hamiltone.
Florian sa vďaka výkonom dostal do hľadáčika Montrealu. Nick Bobrov - spoluriaditeľ amatérskeho skautingu Canadiens - opisoval Floriana pred draftom ako „jednorožca“.
„Osobne by som s tým chlapom rád odišiel,“ hovoril. A podarilo sa.
Florian Xhekaj bol v roku 2023 draftovaný do NHL v 4. kole zo 101. miesta.
„Povedali o mne, že som jednorožec? To znie celkom dobre,“ radoval sa.
„Snažím sa hrať svoju hru. Myslím si, že môj herný štýl... je dosť zriedkavé mať chlapa, ktorý dokáže byť drsný a zároveň skórovať.“
Florian je v mnohom podobný svojmu bratovi Arberovi. Len s tým rozdielom, že je útočník.
A prečo ho Bobrov kedysi nazval „jednorožcom"? Pretože takýto typ hráčov je jednoducho vzácny.
Aby videla synov hrať, zobrala si voľno
Keď sa Florian zopár týždňov po drafte zúčastnil prvého predsezónneho kempu Montrealu, hovoril o tom, že jeho snom je zahrať si v jednom tíme spolu s bratom.
Ten deň však prišiel až o dva roky neskôr, v septembri 2025. Montreal hostil Philadelphiu a bratia mali odohrať prvý spoločný zápas, hoci len prípravný.
Ich mama Simona bola v tom čase pripravená na bežný pracovný deň - šichta v supermarkete. Večerný zápas, ktorý by bol pre rodinu výnimočný, si plánovala užiť doma pri televízii.
Lenže jej šéf jej pri nástupe do práce navrhol, aby si zápas pozrela naživo v šesť hodín vzdialenej aréne Bell Centre. Simona neváhala a svojich nič netušiacich synov prekvapila.
„Bolo to dosť emotívne. Keď sme sa zobudili zo siesty, len tak sedela v našom byte,“ hovoril Arber.
„Je to dlhá cesta. Šesť hodín šoférovala a zajtra ide rovno do práce. Preto je pre ňu výnimočné, že nás môže sledovať hrať, a pre nás je naozaj výnimočné, že je dnes večer v hľadisku.“
Zobrať si voľno v práci sa oplatilo. Simona na vlastné oči videla, ako jej syn Florian skóroval. Od dojatia sa na tribúne rozplakala.
Zámorský expert Arpon Basu vtedy napísal, že „to, čo Simona Xhekaj sledovala, bolo dvojnásobne výnimočné."
„Nielenže videla svojich dvoch synov hrať spolu v drese Canadiens, ale možno bola svedkom okamihu, keď sa ukázalo, že jej mladší syn môže byť v krátkej budúcnosti riešením potreby tímu a jedného dňa sa môže trvalo pripojiť k svojmu staršiemu bratovi. A to by bolo oveľa výnimočnejšie než obyčajný prípravný zápas."
Basu akoby predpovedal scenár z uplynulého víkendu.
Asistencia a bitka
Montreal povolal nič netušiaceho Floriana už o niekoľko týždňov. Keď mu vedenie klubu chcelo oznámiť správu o povýšení do prvého tímu, nezdvíhal telefón. Užíval si oddych pred zápasom na farme.
„Zostal som bez slov," hovoril Florian. Okamžite to oznámil rodičom a dodal, že bolo pre neho naozaj ťažké v noci vôbec zaspať.
Florian sa pripojil k bratovi, aby prvýkrát nastúpil na súťažný zápas NHL. Debutoval víťazstvom 5:2 proti Torontu.
Florian odohral výborný zápas, počas ktorého si hneď pripísal prvý bod za asistenciu pri góle Josha Andersona na 4:0 pre Canadiens.
„Bol to neuveriteľný prvý zápas. Myslím, že som si nemohol priať lepší začiatok," uviedol.
Na ľade strávil 9:48 min, okrem bodu si pripísal aj dve strely, tri hity a jednu zblokovanú strelu.
V tretej tretine dokonca zhodil rukavice a pobil sa s Dakotom Mermisom. Iba gól ho delil od hetriku Gordieho Howea.
„Som na neho hrdý," vyhlásil starší brat Arber.
Bratia sa stretli v zápase 20 rokov po tom, čo im sused daroval ručne vyšívané vankúše s logom Canadiens.
„Je to ohromujúce. Je to niečo, na čom sme ako rodina celý ten čas pracovali," dodala mama Simona.
Príbeh rodiny Xhekajovcov ukazuje, že tvrdá práca, obeta a vzájomná podpora dokážu premeniť sny na skutočnú realitu.
„Sen vidieť ich hrať v jednom tíme sa naozaj splnil a je to niečo výnimočné. Verila som, že raz - skôr či neskôr - to príde. A naozaj to prišlo.“
