NHL si vybrala iba najlepších. Ako vznikol Turnaj štyroch krajín a kto ho môže vyhrať

S myšlienkou oslovila hráčsku asociáciu NHLPA a keď aj oni prikývli, hlavný komisár Gary Bettman vyznačil v kalendári dátum od 13. do 21. februára 2025.

Zápasy hviezd NHL už fanúšikov nebavili a od roku 2020 visela vo vzduchu myšlienka obnovy Svetového pohára. NHL si povedala, že liga si zaslúži dôstojnú prestávku so všetkým, čo k tomu patrí, a tak spojila dve podujatia dohromady.

MONTREAL. Je to iba náhrada za Svetový pohár a diétny predkrm toho, na čo sa môžeme tešiť budúci rok v Miláne. Turnaj štyroch krajín, alebo ak chcete v origináli - 4 Nations Face-Off .

Okrem toho rezervoval haly v Montreale a Bostone a do sveta vyhlásil, že NHL má akýsi patent na organizáciu najlepších medzinárodných podujatí a tento turnaj bude veľká šou.

Po dlhej odmlke sa turnaj zorganizoval v roku 2016, kde najlepšiu šesticu doplnili experimentálne tímy výberu Európy a hráčov zo Severnej Ameriky do 23 rokov.

Ako sme spomenuli vyššie, turnaj organizuje NHL a NHLPA. Podujatia sa zároveň môžu zúčastniť iba hráči so zmluvami v profilige.

„Síce by to bolo trochu čudné, ale nepochybne zaujímavé," odpovedal slovenský útočník Martin Pospíšil pre nhl.com/sk na otázku, ako by vnímal návrat európskeho tímu.