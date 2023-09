Košice chcú ísť za obhajobou, ambície má aj Zvolen. Nováčik chce prekvapiť

Michalovčanov potešilo pokračovanie trénera

Jedno víťazstvo od finále boli v sezóne 2022/2023 aj hráči Michaloviec, ktorí viedli nad Košicami 3:2. Historický úspech napokon nedosiahli, no so 4. miestom panovala spokojnosť, keďže do play off vstúpili v pozícii 8. tímu základnej časti.

V medzisezónnom období fanúšikov Michaloviec najviac potešilo pokračovanie trénera Petra Kúdelku a aj brankárskej kométy sezóny Stanislava Škorváneka, ktorý sa z tímovej dvojky posunul do pozície brankárskej jednotky slovenskej reprezentácie na MS.

V kádri došlo k viacerým zmenám, zaujímavou transakciou bola výmena s Banskou Bystricou, keď za Romana Žitného prišiel Michal Kabáč. Rovnaký smer nabral aj asistent trénera Tomáš Surový.

Slovan opustili Haščák a Kytnár

Na horných poschodiach tabuľky sa chcú pohybovať aj hráči Slovana Bratislava, ktorí boli pomerne dlho lídri tabuľky základnej časti, no nezvládli záver sezóny, ktorá sa pre nich skončila už v 1. kole play-off.

Do nového ročníka opäť vstúpia s trénerom Jánom Pardavým.