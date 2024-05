Šille predĺžil zmluvu so Slovanom Bratislava, veterán Starosta pokračuje v Dukle Trenčín

Sezónu skončil ako ôsmy najproduktívnejší hráč mužstva. Aj to mu pomohlo k predĺženiu kontraktu.

Šille prišiel do Slovana vlani v novembri, pôvodne na mesačnú skúšku. Center využiteľný aj na krídle skóroval hneď v prvom striedaní, napokon nastúpil do 38 zápasov, v ktorých dal deväť gólov a na ďalších osem asistoval.

Už teraz sa teším na novú sezónu. Verím, že budem môcť so spoluhráčmi robiť fanúšikom radosť. Dúfam, že budeme od začiatku a hlavne na konci sezóny s tímom úspešní," uviedol Šille.

Každý deň vstávam so zámerom byť lepší, aby som bol v novej sezóne pre mužstvo čo najdominantnejší a najplatnejší, aký dokážem byť.

Slovensko reprezentoval na MS do 18 rokov v roku 2013, keď nastúpil do šiestich zápasov a zaznamenal jednu asistenciu.

Pre Starostu, ktorý 20. mája oslávi 43. narodeniny, to bude deviata sezóna v sérii a pätnásta v kariére, keď bude obliekať dres Trenčína.

"Je to kvalitný obranca, plný skúseností, ktoré prenáša do nášho mužstva, no najmä na našich mladých hráčov, ktorí využívajú príležitosť učiť sa od tých najlepších," uviedol klub.

V uplynulom ročníku odohral 45 zápasov v základnej časti a získal šesť bodov (1+5), v play off nastúpil vo všetkých piatich dueloch.