Šokujúca správa. Prešov v poslednom kole zaváhal a opäť nepostúpi, teší sa Petržalka

„Dúfali sme, že by sa situácia mohla takto športovo vyvinúť. Nakoniec je to realita a sme veľmi šťastní,“ pre Sportnet neskrýval nadšenie generálny manažér FC Petržalka Andrej Kalina.

Na diaľku sledoval aj dianie v Humennom. Je rád, že domáci nič nevypustili.

„Som hrdí na hráčov a realizačný tím, čo sme dokázali. Hráme skvelú sezónu a ešte to nekončí. Do baráže ideme s pokorou reprezentovať najväčšiu mestskú časť na Slovensku. Ak by sa nám podarilo postúpiť, bola by to čerešnička na torte,“ dodal.