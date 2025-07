Michalovce získali dvoch nových hráčov. Jeden prišiel z Popradu, druhý z Prešova

Slovenský hokejový obranca Branislav Ligas zamieril na hosťovanie z HK Poprad do HK Dukla Michalovce. Kluby o tom informovali na oficiálnych stránkach.

Ligas prišiel do Popradu v lete 2024 z Nových Zámkov. V ročníku 2024/2025 odohral 12 zápasov v drese „kamzíkov,“ no väčšiu časť sezóny strávil na hosťovaní v Nových Zámkoch, za ktoré nastúpil do 24 duelov.

V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 174 duelov, v ktorých si do štatistík pripísal 7 gólov a 26 asistencií. Jeho hosťovanie v Michalovciach by sa malo skončiť 15. februára 2026.