Geniálni brankári, svetové superhviezdy. Kto postúpi z nabitých súbojov do finále NHL?

NEW YORK. Play off NHL sa prehuplo do ďalšej fázy, v ktorej si zahrajú štyri najlepšie mužstvá prebiehajúcej sezóny. Do konferenčných finále postúpili Colorado Avalanche, Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning a New York Rangers.

Len jediná séria druhého kola sa skončila až v siedmom zápase. Najviac zápasov majú v nohách New York Rangers, ktorí odohrali už štrnásť zápasov.

Naopak, v najkratšom možnom čase postúpili Tampa Bay Lightning, ktorí Floridu zdolali až prekvapivo rýchlo. Nad rivalom a čerstvým držiteľom Prezidentovej trofeje vyhrali v štyroch dueloch.