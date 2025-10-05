Regenda zrejme nezačne sezónu v NHL. San Jose ho umiestnilo na waiver listinu

Pavol Regenda v drese tímu San Jose Barracuda. (Autor: X/SJ Barracuda)
Slováka môže získať ktorýkoľvek klub zadarmo.

SAN JOSE. Vedenie klubu NHL San Jose Sharks zapísalo slovenského hokejistu Pavla Regendu na waiver listinu.

Ak si ho z nej v lehote 24 hodín nikto nestiahne, 25-ročný útočník zamieri na farmu „žralokov“ San Jose Barracuda (AHL). Informoval o tom portál CBS Sports.

Regenda má pritom za sebou vydarenú prípravu, po ktorej ho chválil aj tréner Sharks Ryan Warsofsky.

Slovenský reprezentant si v troch stretnutiach pripísal gól a štyri asistencie.

Najviac zažiaril v noci na sobotu, keď asistoval pri všetkých štyroch góloch San Jose pri víťazstve 4:1 ľade Vegas. S piatimi kanadskými bodmi bol najproduktívnejší Slovák v príprave.

Regenda tak pravdepodobne odštartuje sezónu v nižšej zámorskej súťaži AHL. V minulom ročníku v nej v dresoch San Diego Gulls a San Jose Barracuda odohral dokopy 72 zápasov v základnej časti, v ktorých získal 41 bodov (13+28). V play off pridal šesť duelov s tromi gólmi.

