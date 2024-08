Patrik Laine: Kanada mi chýbala. Chcem strieľať 40-50 gólov

"V Kanade už som hral a užíval som si každú minútu toho obdobia. Chýbalo mi byť na mieste, kde je hokej šport číslo jeden. Ľuďom skutočne záleží na tíme a hráčoch, takže ma nemuseli veľmi presviedčať. Naozaj som chcel ísť do Montrealu," uviedol.

Krátko po oznámení trejdu absolvoval aj svoju prvú tlačovú konferenciu. Povedal, že nebolo o čom rozmýšľať, keďže nikde nenájdete ľudí zapálenejších do hokeja.

Pôjde o jeho tretie pôsobisko po Winnipegu a Columbuse. V Montreale chce pomôcť mladému jadru hráčov a zároveň dosiahnuť svoj potenciál.

"Nechcem byť 30-gólový strelec. Chcem strieľať aj 40-50 gólov. V minulosti sa mi to darilo a nebola to náhoda. Nie je to však len o góloch. Chcem urobiť všetko, čo bude treba, aby som bol platným hráčom a pomohol tímu vyhrávať," doplnil.

Vo frankofónnom meste bude potrebovať kariérny reštart. Do NHL vstúpil ako dvojka draftu 2016 a kariéru mal sľubne rozbehnutú.

V uplynulých rokoch ho však trápili rôzne problémy, fyzické aj psychické. Veľkú časť sezóny 2023/24 strávil v asistenčnom programe NHLPA určenom pre hokejistov s mentálnymi problémami a závislosťami.